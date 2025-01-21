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Centaur Software Dental4Windows МИС
МИС Dental4Windows позволяет комплексно автоматизировать работу стоматологической клиники, в том числе, вести электронный документооборот, записывать пациентов через интернет или мобильное приложение, автоматизировать оповещения пациентов (sms, WhatsApp, e-mail), вести протоколы и планы лечения, обрабатывать и хранить рентгеновские снимки и другие изображения, формировать финансовые документы и аналитические отчеты, создавать бонусные программы, вести склад материалов и лабораторию, интегрироваться с различными сервисами и CRM-системами, а также передавать данные о выполненном лечении в ЕГИСЗ.
СОБЫТИЯ
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|ВитаСофт - Вита-Софт 5 2
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|SAP SE 5601 1
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|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
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|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
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|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
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