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Centaur Software Dental4Windows МИС

МИС Dental4Windows позволяет комплексно автоматизировать работу стоматологической клиники, в том числе, вести электронный документооборот, записывать пациентов через интернет или мобильное приложение, автоматизировать оповещения пациентов (sms, WhatsApp, e-mail), вести протоколы и планы лечения, обрабатывать и хранить рентгеновские снимки и другие изображения, формировать финансовые документы и аналитические отчеты, создавать бонусные программы, вести склад материалов и лабораторию, интегрироваться  с различными сервисами и CRM-системами, а также передавать данные о выполненном лечении в ЕГИСЗ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.01.2025 Сервисы «Телфин» интегрированы с системой для стоматологий Dental4Windows 2
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
10.07.2015 Больше пациентов в регионах смогут записываться к врачам онлайн 1
18.09.2006 "По зубам" ли дантистам системы автоматизации? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Centaur Software и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 2
9594 2
ЛайфТелеком - Телфин 290 2
ВитаСофт - Вита-Софт 5 2
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Oracle Corporation 7074 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
Галактика - Корпорация 1545 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 1
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
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Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
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Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
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ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 27 1
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Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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