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Магистраль северной столицы ЗСД Западный скоростной диаметр Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге.

Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге.


12.12.2024 На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет «МегаФона» 3
29.11.2024 «1С-Рарус» создал единую систему управления автопарком «Флит Компани» 1
04.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск» 2
10.09.2024 «Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей 1
23.08.2024 Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали 3
15.01.2024 Развитие системы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге привело к снижению аварийности на дорогах на 3,3% в 2023 г. 3
05.04.2023 «Мегафон» добавил скорости на автотрассах Валдайского района 2
11.11.2022 «Мегафон» добавил скорости на ЗСД 2
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 2
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 2
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
02.03.2020 «Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро 1
24.01.2020 Tele2 запустила сеть 4G на всем протяжении петербургского ЗСД 2
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 4
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
13.10.2016 Пользователи Западного скоростного диаметра получили новые возможности пополнения лицевых счетов 3
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 3
26.07.2013 Западный скоростной диаметр принимает к оплате «Яндекс.Деньги» 2
20.12.2012 Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут оплачивать услуги более 400 организаций через интернет-банк 1
16.12.2011 В «Северо-Западном банке Сбербанка России» эквайринговый оборот за год увеличился более чем на 40% 2
27.10.2011 Оплатить проезд по «Западному скоростному диаметру» теперь можно с помощью банковских карт 3

Публикаций - 23, упоминаний - 46

Магистраль северной столицы ЗСД и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 2
8213 2
SAP SE 5279 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Ростелеком 9701 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Agfa Gevaert 66 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 1
Zorgtech 4 1
Telegram Group 1983 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Магистраль северной столицы 2 2
Visa International 1949 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 2
Почта России ПАО 2112 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Магнит Косметик 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 1
Евромед 4 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Главная дорога - Новое качество дорог 5 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
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Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
POI - points of interest 165 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Дача - дачники 815 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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