Магистраль северной столицы ЗСД Западный скоростной диаметр Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге.
Магистраль северной столицы ЗСД и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Сергей 138 2
|Глотов Дмитрий 15 2
|Токаренко Максим 35 2
|Парменова Наталия 63 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Бнатов Алексей 1 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Говорунов Александр 13 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Гольцов Александр 77 1
|Чамара Денис 59 1
|Бакалов Владимир 13 1
|Лошак Кирилл 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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