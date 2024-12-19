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Автомагистраль М-3 Украина Федеральная автомобильная дорога Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной



19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Автомагистраль М-3 Украина и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Автодория 44 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Zorgtech 4 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 1
Главная дорога - Новое качество дорог 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 17 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 19 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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