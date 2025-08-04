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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия 1
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» 1
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
14.11.2019 Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» 1
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков 1
25.09.2019 Робот ОТР проверит потенциальных заемщиков «Байкалинвестбанка» 1
24.07.2019 «Нетрика» создала лабораторию цифровых технологий 1
10.10.2018 «Нетрика» вступила в АПКИТ 1
02.07.2018 «Нетрика» модернизировала сайт Роспатента 1
29.05.2018 Цифровизация улучшила позицию Санкт-Петербурга в Национальном рейтинге инвестклимата 1
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1
12.09.2016 Программные продукты «Нетрики» включены в Реестр российского ПО 1
26.08.2016 Медиакомпании России создали консорциум для разаботок в области VR 1
02.09.2014 Инфрафонд РВК инвестировал в издательскую группу «Альпина Паблишер» 1
29.07.2008 Интернет-реклама: контекст на пороге спада 1
28.03.2008 Антивирусный Петербург увлекся "коробками" 2
22.11.2006 МИАН выбирает "Крок" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Ильин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 156 9
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
ОТР ГК - ОТР 2000 219 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5099 2
Microsoft Corporation 24986 2
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Cisco Systems 5175 1
Yandex - Яндекс 7967 1
Apple Inc 12350 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
N3 Group - Netrika - СЦТ лаб 1 1
Матрица данных 3 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Oculus VR 75 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Dell EMC 5056 1
Softline - Софтлайн 3067 1
Крок - Croc 1788 1
Sony 6585 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
HTC Corporation 1501 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
ESET - ESET Software 1138 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Bitdefender 157 1
F-Secure 211 1
ПрограмБанк 95 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Поликом Про 38 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Ниеншанц 122 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 57 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Automation Anywhere 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
НСПК - Национальная система платежных карт 870 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 284 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 5
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 160 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 5
РСХБ Страхование жизни 13 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 88 1
Genpact 5 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 36 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 10 1
Hamkorbank - Хамкорбанк 8 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1952 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 494 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 229 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 51 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1417 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6151 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 335 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21553 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13090 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22199 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11737 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4238 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8271 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5670 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5942 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7037 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 2
G2B - Government-to-Business - Правительство бизнесу 16 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1930 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4730 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9828 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5514 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3581 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11942 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16480 2
Оцифровка - Digitization 4776 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 827 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1110 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7248 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4019 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3043 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 359 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 207 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5999 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2322 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5578 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 34 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 554 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1747 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 51 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
IBM DB2 372 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 21 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
N3 Group - Netrika - N3.Инвестиции и строительство 2 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 25 1
N3 Group - Netrika - N3.Автоматизация 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Дилбарян Павел 26 5
Суровец Дмитрий 95 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 49 5
Палей Лев 56 5
Цыганов Вячеслав 72 5
Борисов Илья 27 5
Гущин Александр 16 5
Мусич Роман 28 5
Трояновский Владимир 62 5
Сычев Артем 73 5
Калинкин Алексей 16 5
Контемиров Юрий 32 5
Скородумов Анатолий 65 5
Лысенко Юрий 33 5
Горбатько Александр 105 5
Остапенко Григорий 28 5
Курбатов Владимир 35 5
Варназов Лев 10 5
Маркелов Константин 42 2
Мошков Артем 14 2
Полтавченко Георгий 23 1
Инякин Андрей 1 1
Комлев Николай 107 1
Шипилов Валерий 2 1
Шевяхов Евгений 7 1
Дворянкин Сергей 1 1
Хохлов Евгений 8 1
Прямиков Антон 6 1
Медников Дмитрий 24 1
Пирогов Владимир 11 1
Танаев Кирилл 6 1
Стариков Андрей 4 1
Чумаков Денис 19 1
Локтев Александр 9 1
Демидов Михаил 133 1
Румянцев Александр 17 1
Сметанкин Антон 1 1
Мавродиев Александр 3 1
Трофимов Всеволод 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18102 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44696 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 2
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 900 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 623 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 847 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1360 1
США - Калифорния 4689 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Узбекистан - Республика 1813 1
Украина 7709 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17702 1
Турция - Турецкая республика 2444 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30775 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4135 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9276 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5325 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19630 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4822 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7583 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 180 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 43 1
Автомагистраль М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 5 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2622 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9518 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2595 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10352 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1796 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6614 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8346 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1618 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1667 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 678 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 641 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 7
Gartner - Гартнер 3587 5
eMarketer 206 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
РАН - Российская академия наук 1957 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 910 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 577 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376224, в очереди разбора - 746829.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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