Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital

 

 

 

 

 

 

26.12.2025 Кого хочешь выбирай: «Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок 4
22.09.2025 Издательская группа «Альпина» запустила ИИ-платформу «Aльпина GPT» с доступом к более чем 30 нейросетям 4
28.05.2025 Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами» 1
31.03.2025 В идеальном коллективе должно быть право на ошибку: так считают 36% работающих россиян 1
10.06.2024 «Букмейт» запустил виртуального рассказчика 2
29.12.2022 Ярослав Каплан, Kaplan Research Company: Бизнес-интеллект стоит на пороге фантастических перемен и возможностей 1
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса» 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 2
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
17.07.2020 Более половины российских компаний в период пандемии увеличили расходы на кибербезопасность 1
24.03.2020 Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине 1
20.09.2017 МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны 1
24.08.2017 Первые полупроводниковые: что умели советские ЭВМ «Урал» 1
15.08.2017 Как создавались первые серийные советские ЭВМ 1
26.06.2017 Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку 1
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги 1
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
25.04.2017 Как Исаак родил советскую информатику 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1
10.12.2015 «Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка 1
08.12.2015 «АйТи» выпустила второй том издания «Страницы истории отечественных ИТ» 1
26.11.2015 «Норбит» представила решение для медиакомпаний на базе Microsoft Dynamics CRM 2
02.09.2014 Инфрафонд РВК инвестировал в издательскую группу «Альпина Паблишер» 3
14.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Альпина Паблишер» 2
09.09.2010 Аудитория «Профессионалов.ру» достигла 1 млн пользователей 1
29.05.2009 «Альпина Паблишерз» сэкономила 1 млн руб. в ходе торгов на площадке «Норбит» 3
18.12.2008 «Альпина Бизнес Букс» развивает CRM-систему вместе с «Норбит» 6
25.09.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720 1
13.08.2008 Вышла новая книга о SAP ERP 1
04.04.2008 «Норбит» выпустила отраслевое CRM-решение для издательских домов 2
10.10.2007 «Норбит»: CRM-проект в издательстве «Альпина Бизнес Букс» 5
28.03.2007 ИД «Альпина Бизнес Букс» выбирает Microsoft Dynamics CRM 2
20.03.2007 HP: на российский рынок вышла книга по ИТ-аутсорсингу 1
27.04.2006 В Москве состоялась отраслевая конференция QAD 1
15.06.2005 "Казахтелеком" выбрал Lucent для строительства мультисервисной сети 1
25.04.2003 Avaya представила комплексные IP-решения для МПС РФ 1
06.12.2002 Производитель ракет будет делать пылесосы Hoover 1
06.12.2002 Производитель ракет будет делать пылесосы Hoover 1
05.06.2002 Ozon открыл секцию "Деловой мир" 1

