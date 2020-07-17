Более половины российских компаний в период пандемии увеличили расходы на кибербезопасность

57% российских компаний в период пандемии сделали кибербезопасность одним из своих стратегических приоритетов. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для аналитического центра «Альфастрахование. Медицина».

Специалисты опросили руководителей ИТ-отделов более 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год).

48% опрошенных рассказали о том, что их компания всегда уделяла внимание безопасности информационных процессов, однако переход сотрудников на дистанционный формат поставил перед ИТ-отделами новые задачи. 36% обратили внимание, что ведение электронного документооборота в условиях удаленной работы потребовало дополнительных мер защиты для домашних компьютеров пользователей.

27% респондентов отметили, что деятельность их сотрудников связана с расчетами с клиентами, поэтому компании пришлось выделять средства на установку дополнительного защитного ПО для обеспечения безопасности транзакций. 24% участников опроса обратили внимание на то, что их коллегам для работы из дома потребовался удаленный доступ к базам данных компаний, для чего также понадобилась установка на домашние компьютеры защитных программ.

Среди всех респондентов 70% обратили внимание, что их руководство было готово к дополнительным тратам на кибербезопасность. В то же время для 30% в условиях пандемии такие расходы стали неожиданностью и негативно сказались на экономических результатах компании.

«Пандемия и перевод значительной доли рабочих процессов в онлайн создали дополнительную нагрузку на ИТ-подразделения российских компаний. Кибербезопасность – это не та область, на которой можно экономить, ведь информация и данные в современном мире лежат в основе бизнес-процессов. Большинство российских компаний смогли наладить защищенную работу для сотрудников, ушедших на удаленку, и это является хорошим показателем состояния бизнеса. Все это дало возможность не останавливать работу в самоизоляции. А тот факт, что больше половины компаний признали кибербезопасность своим стратегическим приоритетом, говорит о том, что в случае непредвиденных ситуаций в будущем переход на дистанционную работу станет менее болезненным», – сказала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией Headhunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.