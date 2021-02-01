В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда

Пользователи «Яндекс.Лавки» теперь могут заказать готовую еду не только для себя, но и для своих детей. Первым партнером проекта стала «Азбука вкуса», которая развивает собственную линейку детской готовой еды с 2016 г. Все блюда этой линейки разработаны шеф-поварами «Азбуки вкуса» совместно с НИИ Детского питания и готовятся на собственной фабрике-кухне ритейлера.

Сэкономить время на готовку и заказать детские готовые блюда можно уже более чем в 50 точках «Лавки» на территории Москвы. На этапе запуска в меню представлено шесть наиболее популярных позиций. Рецептура блюд и технология приготовления одобрены Роспотребнадзором, а меню рассчитано на детей, начиная с трех лет. Все блюда из детской линейки приготовлены щадящим способом: на пару, варкой или запеканием. В основе — хорошо знакомые детям и необходимые для здорового питания ингредиенты: мясо птицы и рыбы, а также гарниры из овощей с натуральными соусами собственного приготовления. В блюдах ограничено содержание соли и сахара, отсутствуют жгучие специи и пряности, а также обжаренные и пассерованные ингредиенты.

Найти блюда для детей от «Азбуки вкуса» можно в «Яндекс.Лавке» в разделе с готовой едой. Они отмечены специальным стикером «Детям». В первые две недели пользователи, заказавшие детские блюда, получат подарки от издательства «Альпина паблишер» — промокод на бесплатную книгу и еще скидку 15% на детские подборки.