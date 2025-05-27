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Борисов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Борисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 3
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
|Лисиченко Станислав 4 3
|Демидов Сергей 127 2
|Палей Лев 52 2
|Горбатько Александр 105 2
|Аитов Тимур 197 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Коротнев Константин 34 2
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|Халявин Никита 10 2
|Васильев Александр 61 2
|Алексеева Елена 22 2
|Бокова Людмила 82 1
|Остапенко Григорий 28 1
|Соколов Алексей 134 1
|Борисов Илья 27 1
|Сычев Артем 73 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Кузнецов Станислав 137 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Козлов Александр 68 1
|Приезжева Антонина 20 1
|Соколов Олег 51 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Гузев Иван 14 1
|Данилов Сергей 15 1
|Лебедь Сергей 24 1
|Юфаркин Александр 10 1
|Хлысталова Юлия 9 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Свириденко Алексей 18 1
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 1
|Кулинич Владимир 8 1
|Громов Александр 17 1
|Ковалев Денис 18 1
|Глебов Олег 9 1
|Касьянов Роман 1 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Торбахов Александр 98 1
|Делицын Леонид 130 1
|Крылова Елена 27 1
|Apps4All 26 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 1
|News Corp - News Corporation 216 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
|Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
|B2B International 50 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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