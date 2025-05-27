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Борисов Сергей


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Мониторинг и эффективность производственных смен на производстве «SV-Мебель» 1
10.08.2023 Mango Office запустила новое решение по безопасности данных 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
22.01.2015 «Промышленный интернет вещей» способен ускорить рост развитых экономик 1
21.05.2014 В МГТУ им. Н.Э. Баумана откроется центр инновационного предпринимательства 1
13.04.2014 Как ритейл защищает данные покупателей 1
11.12.2013 Исследование: российские потребители готовы платить больше за качество интернет-трафика 1
31.10.2013 В «Деловой среде» — новый гендиректор 1
18.07.2013 Коркунов инвестировал $1 млн в сообщество мобильных разработчиков Apps4All 1
30.10.2012 Softline Venture Partners инвестирует в проект Apps4All 1
25.06.2012 «Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров 1
22.09.2011 «Микротест» оценил экономическую отдачу от внедрения бизнес-приложений 1
09.09.2010 Аудитория «Профессионалов.ру» достигла 1 млн пользователей 1
06.04.2010 Инвесторы оценили «Профессионалов.ру» в $9,4 млн 1
18.03.2010 Аудитория «Профессионалов.ру» превысила 500 тыс. пользователей 1
09.12.2009 «Билайн» займется развитием благоприятной предпринимательской среды в России 1
27.05.2008 $2 млн. на убийство сети «Мой Круг» 1
10.11.2003 "Ротек" представил систему CWDM для передачи больших массивов видео- и аудиоданных 1
08.10.2003 "Ротек" запустил программу создания сетей цифрового телерадиовещания 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Борисов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Микротест 278 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 2
Accenture plc 685 2
Softline - Софтлайн 2977 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 2
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 81 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Программный продукт ГК 63 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
АйТи 1382 1
SAP SE 5327 1
Yandex - Яндекс 7713 1
8473 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
Cisco Systems 5154 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
IQ One - Икан 15 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
BOAS - БОАС 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 3
Профессионалы.ру 18 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1687 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
Нэклис-Банк 16 1
Газпром нефть 639 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Интерпрогрессбанк 21 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Sally Beauty Holdings 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2513 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Neiman Marcus 11 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Эстет 14 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
Анкор Банк Сбережений - Татэкобанк - Татарский Коммерческий Экологический Банк 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 179 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 93 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 64 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10797 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4895 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2381 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7536 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14026 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7507 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7335 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10927 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 635 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 206 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 68 2
Linux OS 10224 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Microsoft Office 3818 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Rakuten Viber 632 1
IBM Cognos Express 11 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
Google Talk - Google Chat 159 1
TechMedia Мой Круг 33 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1836 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1332 1
UDV group - КИТ - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
Лисиченко Станислав 4 3
Демидов Сергей 127 2
Палей Лев 52 2
Горбатько Александр 105 2
Аитов Тимур 197 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Коротнев Константин 34 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Халявин Никита 10 2
Васильев Александр 61 2
Алексеева Елена 22 2
Бокова Людмила 82 1
Остапенко Григорий 28 1
Соколов Алексей 134 1
Борисов Илья 27 1
Сычев Артем 73 1
Контемиров Юрий 32 1
Кузнецов Станислав 137 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Козлов Александр 68 1
Приезжева Антонина 20 1
Соколов Олег 51 1
Гадарь Дмитрий 28 1
Гузев Иван 14 1
Данилов Сергей 15 1
Лебедь Сергей 24 1
Юфаркин Александр 10 1
Хлысталова Юлия 9 1
Лютиков Виталий 23 1
Свириденко Алексей 18 1
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 1
Кулинич Владимир 8 1
Громов Александр 17 1
Ковалев Денис 18 1
Глебов Олег 9 1
Касьянов Роман 1 1
Долмацкий Яков 4 1
Торбахов Александр 98 1
Делицын Леонид 130 1
Крылова Елена 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 3
Израиль 2753 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 1
Россия - УФО - Челябинская область 1277 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Бразилия - Федеративная Республика 2393 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
Индия - Bharat 5537 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Италия - Итальянская Республика 4378 1
Испания - Королевство 3735 1
Нидерланды 3560 1
Америка - Американский регион 2172 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1737 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 827 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
Европа 24384 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3551 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2536 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1349 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4239 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2472 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2209 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4033 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Утечка мозгов - brain drain 57 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 1
Экономический эффект 1110 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 109 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5242 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6350 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2478 1
Apps4All 26 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 1
News Corp - News Corporation 216 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 50 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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