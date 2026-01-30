Разделы

UDV group КИТ UDV SOAR UDV ePlat4m SOAR UDV ePlat4m КИИ UDV ePlat4m Pass


  • UDV SOAR помогает сократить ущерб от инцидентов ИБ, ускоряя реагирование и снижая количество ошибок из-за человеческого фактора. Продукт содержит готовую базу плейбуков для реагирования на типовые инциденты, а также позволяет писать свои сценарии.
  • UDV ePlat4m SOAR — платформа оркестрации средств защиты информации и реагирования на инциденты компьютерной безопасности
  • UDV ePlat4m КИИ — система категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Автоматизирует процесс соответствия требованиям 187-ФЗ.

30.01.2026 Новая версия платформы UDV SOAR 4.1 1
17.03.2025 Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС» 1
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 3
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 2

UDV group - ЮДВ групп 39 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 100 2
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 19 2
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
Ред Софт - Red Soft 1036 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
R-Vision - Р-Вижн 220 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5013 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3406 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31932 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73660 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 227 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1063 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Умные платформы 1873 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 957 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2777 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1636 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 119 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 571 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 91 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 907 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
Предпроектное обследование 88 1
UDV group - UDV ITM 12 2
UDV group - UDV Industrial Firewall 2 1
Linux OS 10991 1
Microsoft Office 3983 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1354 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 29 1
Горбункова Елена 6 1
Киреёнок Илона 3 1
Поджарых Вадим 1 1
Федоренко Анастасия 3 1
Костина Виктория 39 1
Ионов Иван 2 1
Борисов Сергей 21 1
Касьянов Роман 1 1
Шанин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158025 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53547 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1666 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10404 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3201 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1775 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1179 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
