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B2B International


18.10.2021 Райффайзенбанк: 75% российских компаний готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов 1
05.02.2019 «Лаборатория Касперского»: россияне обеспокоены безопасностью своих аккаунтов 1
21.12.2018 «Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
27.04.2017 «Лаборатория Касперского» обновила индекс информационной безопасности 1
05.04.2017 «Лаборатория Касперского»: неосторожность сотрудников и кибератаки одинаково опасны для бизнеса 1
27.02.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Password Manager 1
02.02.2017 «Лаборатория Касперского»: каждая третья компания в России не знает, как защитить себя от DDoS-атак 1
19.01.2017 «Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки россиян в отношении паролей 1
10.10.2016 «Лаборатория Касперского» улучшила защиту от вымогателей в Kaspersky Small Office Security 1
04.10.2016 Пользователи оценивают свои файлы дороже, чем злоумышленники 1
27.09.2016 Россия: 77% компаний неоднократно подвергаются DDoS-атакам в течение года 1
20.09.2016 Каждая восьмая компания в России пострадала от киберинцидентов в «облаке» 1
04.03.2015 Исследование: Число утечек информации в России выросло на 73% 1
29.01.2015 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты от DDoS получило сертификат ФСТЭК 1
19.01.2015 «Теневые» облака угрожают безопасности 1
02.12.2014 46% атак с использованием вредоносного ПО привели к потере бизнес-информации в 2014 г. 1
29.11.2014 i20 млн составил средний ущерб от ИБ-инцидента компаний СМБ в России в 2014 г. 1
06.11.2014 Методы защиты: решения, которые позволяют противостоять кибератакам 1
14.10.2014 Больше половины пользователей в России опасаются слежки через веб-камеру 1
18.09.2014 Новый Kaspersky Internet Security: частная жизнь останется частной 1
07.03.2014 Информационная безопасность: MDM-решения 1
30.12.2013 Больше половины российских компаний считают тенденцию BYOD угрожающей 2
05.12.2013 58% российских компаний не обучают сотрудников правилам ИТ-безопасности 1
29.11.2013 «Лаборатория Касперского»: СМБ-компании не справляются с актуальными угрозами 1
22.11.2013 37% пользователей боятся проводить операции с деньгами на мобильных устройствах 1
12.11.2013 95% российских компаний за год подвергались кибератакам извне 1
24.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
24.10.2013 Контент дороже девайса: в $807 обойдется пользователю потеря медиа-коллекции 1
17.10.2013 75% российских пользователей и их финансовые операции в Сети под угрозой 1
14.10.2013 26% российских компаний не используют антивирус 1
10.10.2013 81% российских пользователей несут деньги в Сеть 2
07.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
02.10.2013 Большинство россиян используют защитное ПО для смартфонов 1
25.09.2013 За год 95% российских компаний подверглись кибератакам 2
23.09.2013 Три четверти российских пользователей и их финансовые операции в сети под угрозой 1
18.09.2013 Российский бизнес недооценивает новые киберугрозы 1
16.09.2013 81% российских пользователей несут деньги в сеть 2
10.09.2013 Защита данных остается приоритетом №1 для российских ИТ-специалистов 1
02.09.2013 Большие угрозы для небольших компаний 1

Публикаций - 48, упоминаний - 56

B2B International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
Toluna 5 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Программный продукт ГК 92 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мегаполис ТК 90 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Фишинг - Phishing 97 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Google Android 10751 6
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Java - Язык программирования 1180 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4276 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Kaspersky Password Manager 10 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Apple Pay 385 1
Apple macOS X 907 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Горбатько Александр 90 1
Аитов Тимур 47 1
Гузев Иван 12 1
Устюжанин Дмитрий 43 1
Гудилин Олег 28 1
Галов Дмитрий 11 1
Коротнев Константин 31 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Борисов Сергей 17 1
Василенко Александр 64 1
Долмацкий Яков 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Европа 3788 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Израиль 725 1
Швейцария - Давос 35 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Закавказье 74 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
CNews Analytics 1991 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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