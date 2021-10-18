Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
B2B International
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 56
B2B International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Горбатько Александр 90 1
|Аитов Тимур 47 1
|Гузев Иван 12 1
|Устюжанин Дмитрий 43 1
|Гудилин Олег 28 1
|Галов Дмитрий 11 1
|Коротнев Константин 31 1
|Кандыбович Дмитрий 8 1
|Борисов Сергей 17 1
|Василенко Александр 64 1
|Долмацкий Яков 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768538, в очереди разбора - 672222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768538, в очереди разбора - 672222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru