Intel Security McAfee Labs


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
12.03.2024 Вредоносный загрузчик начали распространять с помощью файлов векторной графики 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
28.12.2016 Программы-вымогатели останутся основной угрозой для пользователей 1
12.09.2014 McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами 1
25.03.2014 McAfee Labs рассказала о методах хищения данных в четвертом квартале 2013 г. 1
07.03.2014 Информационная безопасность: MDM-решения 1
29.08.2013 Число программ-вымогателей удвоилось во втором квартале 2013 г. 1
13.06.2013 В первом квартале 2013 г. количество экземпляров червя для соцсетей Koobface утроилось 1
13.03.2013 Число угроз для мобильных устройств резко растет 1
16.11.2012 Число вредоносных программ для мобильных устройств в третьем квартале 2012 г. почти удвоилось 1
07.09.2012 Злоумышленники используют Twitter для управления мобильными бот-сетями 1
28.06.2012 "Умное ПО" ворует деньги с банковских счетов 1
14.12.2009 McAfee: от спама не спасает даже отключение спам-провайдеров 1
02.12.2009 Домен Камеруна признали самым опасным в Сети 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Intel Security McAfee Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 13
X Corp - Twitter 2901 3
Dell Technologies Secureworks 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1003 1
Microsoft Corporation 25151 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 342 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
SAP CIS - САП СНГ 862 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9129 1
Meta Platforms - Facebook 4509 1
Dell EMC 5078 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5207 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Fortinet 403 1
Trend Micro 626 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 54 1
Palo Alto Networks 166 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
Google LLC 12151 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1559 1
The Home Depot Inc 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5715 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1037 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13446 12
Website URL - Website Uniform Resource Locator 981 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3112 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8830 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3240 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6891 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5743 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2320 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14260 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14271 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16862 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4228 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4690 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8529 3
Data monetization - Монетизация данных 1785 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 385 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6098 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 903 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9627 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2329 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7430 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28765 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5260 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11163 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2540 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 158 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 556 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25368 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 6
Google Android 14547 5
JavaScript - JS - язык программирования 1308 2
Microsoft Windows PowerShell 214 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 2
Intel Security McAfee Mobile Security 5 1
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 10 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Apple iOS 8161 1
Apple macOS 2202 1
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
Google Chrome - браузер 1624 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 115 1
Mozilla Firefox - браузер 1911 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 604 1
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 5
Мигунова Татьяна 1 1
Gallagher Mike - Галлахер Майк 3 1
Marcus Dave - Маркус Дейв 7 1
Stone-Gross Brett - Стоун-Гросс Брет 2 1
Kellermann Tom - Келлерман Том 5 1
Эйгес Павел 104 1
Зайцев Михаил 301 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 5
Россия - РФ - Российская федерация 154504 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 3
Нидерланды 3611 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 2
Европа 24559 2
Колумбия - Республика 536 2
Азия - Азиатский регион 5705 1
Индия - Bharat 5637 1
Бразилия - Федеративная Республика 2434 1
Таиланд - Королевство 852 1
Япония 13486 1
Германия - Федеративная Республика 12892 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14426 1
Земля - планета Солнечной системы 10593 1
Южная Корея - Республика 6810 1
Италия - Итальянская Республика 4417 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Великобритания - Лондон 2403 1
Камерун - Республика 60 1
Америка - Американский регион 2184 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Канада 4968 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3662 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 1
Аренда 2556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1728 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2903 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 224 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10417 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5810 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2879 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1037 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1890 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 225 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1081 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 544 1
The Guardian - Британская газета 380 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
Gartner - Гартнер 3593 1
B2B International 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

