Разделы

Стратегия безопасности
|

Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления

В рамках новой кампании банковского троянца Astaroth обнаружилось использование репозиториев GitHub, где хранились изображения, содержащие данные настроек вредоноса, - на случай блокировки C2-серверов.

Гонишь в дверь, они в окошко

Эксперты McAfee Labs опубликовали исследование банковского троянца под Windows, который эксплуатирует репозитории GitHub для обеспечения сохранности своей инфраструктуры.

Как пишут исследователи, инфраструктура троянца Astaroth не ограничивается традиционными C2-серверами: на GitHub хранятся данные о настройках, которые подкачиваются, если командные серверы по той или иной причине перестают функционировать - например, в результате действий борцов с киберкриминалом.

«Если правоохранительные органы или специалисты по кибербезопасности отключат С2-инфраструктуру, Astaroth попросту выкачает свежие настройки с GitHub и продолжит функционировать», - написали сотрудники McAfee Labs Харшил Пател (Harshil Patel) и Прабуд Чакраворти (Prabudh Chakravorty).

git6.jpg
GitHub
Банковский троян Astaroth использует GitHub, где хранятся изображения с данными его настроек на случай блокировки командных серверов

Наблюдавшиеся до сих пор атаки в основном сосредоточены в Бразилии, хотя известны отдельные случаи заражений в других странах Латинской Америки, в т.ч. Мексике, Уругвае, Аргентине, Парагвае, Чили, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле и Панаме.

Более того, это далеко не первая кампания с использованием Astaroth, которую наблюдают в Бразилии. Ранее исследователи Google и Trend Micro отмечали активность кластеров PINEAPPLE и Water Makara, в ходе которых Astaroth распространялся с фишинговыми сообщениями.

Длинная цепочка надёжности

На сей раз отправной точкой также является фишинг: почтовое сообщение содержит ссылку, с которой скачивается заархивированный файл .LNK.

Этот файл содержит замаскированный код JavaScript, который, в свою очередь, подгружает дополнительный код JavaScript с удалённого сервера. Второй код загружает несколько файлов с одного из контрольных серверов из фиксированного списка.

Среди этих файлов - скрипт AutoIt, который, по команде от вредоноса предыдущей стадии, загружает и запускает shell-код, скачивающий уже DLL-библиотеку на языке Delphi, которая, в свою очередь, расшифровывает и внедряет вредонос Astaroth в новосозданный процесс RegSvc.exe.

Сам по себе Astaroth также написан на Delphi. Его основное назначение - отслеживать обращения жертвы к банковским или криптовалютным сайтам и, с помощью кейлоггинга, перехватывать реквизиты доступа. Эти данные передаются злоумышленникам через обратный прокси Ngrok.

Вредонос раз в секунду проверяет окно активного браузера и, если обнаруживает искомый ресурс, запускает процесс перехвата сигналов от клавиатуры.

Издание The Hacker News приводит частичный список сайтов, при посещении которых срабатывает кейлоггер, это caixa.gov[.]br, safra.com[.]br, itau.com[.]br, bancooriginal.com[.]br, santandernet.com[.]br, btgpactual[.]com, etherscan[.]io, binance[.]com, bitcointrade.com[.]br, metamask[.]io, foxbit.com[.]br, localbitcoins[.]com. Без анализов, пожалуйста

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Характерно, что Astaroth снабжён средствами обнаружения инструментов отладки, эмуляции или анализа, такие как QEMU Guest Agent, HookExplorer, IDA Pro, ImmunityDebugger, PE Tools, WinDbg и Wireshark. Троянец немедленно прекращает работу (или установку), если обнаруживает какой-либо из этих инструментов в системе.

Что касается постоянства присутствия, то, во-первых, вредонос выгружает свой LNK-файл в каталог автоматической загрузки Windows, и тем самым обеспечивает автоматический перезапуск вредоноса после перезагрузки системы (с помощью AutoIt).

Как отметили исследователи, изначальный URL-адрес в файле LNK, к которому обращается JavaScript-компонент, геозонирован, а сам вредонос проверяет, чтобы язык системы по умолчанию не был английским ни в британском, ни в американском вариантах.

Резервные файлы настроек, которые хранятся в GitHub, представляют собой графические файлы; вредонос извлекает из них информацию о настройках с помощью стеганографии.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

»Создатели вредоноса не стали изобретать что-то действительно новое, но продемонстрировали большую изобретательность в использовании всего того, что придумано до них, - считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Фишинг, стеганография, использование GitHub - всё это так или иначе уже было, но в других конфигурациях. На выходе же получается, как минимум, в теории, весьма действенный криминальный инструмент».

Эксперты McAfee Labs заявили, что с их подачи Microsoft ликвидировала используемые вредоносом репозитории GitHub, тем самым затормозив кампанию. Хотя бы и временно.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Инструмент для противодействия кибератакам стали использовать в самих атаках

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще