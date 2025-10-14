Разделы

LocalBitcoins криптовалютная биржа


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
16.02.2023 Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты 1
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
09.11.2018 Ворованная «цифровая личность» человека продается за $50 1
04.10.2018 Скан российского паспорта для махинаций стоит в Даркнете $10. Как не попасть на продажу 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

LocalBitcoins и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 661 2
Polkadot 7 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5207 1
Meta Platforms - Facebook 4509 1
Coinbase 61 1
Crypto AG 36 1
William Hill 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 1
ПСБ - Промсвязьбанк 891 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Альфа-Банк 1848 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Visa International 1967 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Google Ventures - GV 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5153 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1604 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5167 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1036 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5743 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1685 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2216 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11163 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1000 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1816 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4077 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25368 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5385 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14260 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 672 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13315 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4228 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7430 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25341 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4625 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 152 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9627 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 718 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 587 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 530 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 158 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 911 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 3
Paysafe - Neteller 2 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 403 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 73 2
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 2
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
FreePik 1330 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 1
Bybit - криптовалютная биржа 16 1
Upbit - криптовалютная биржа 2 1
Adobe Photoshop 787 1
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 1
Wall Street Market 4 1
Google Android 14547 1
Apple iOS 8161 1
Microsoft Windows 16194 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 1
TP-Link Tether 50 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 30 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Stafory - робот Вера 349 1
Kangas Jeremias - Кангас Иеремиас 1 1
Leppanen Sara - Леппанен Сара 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 3
Финляндия - Финляндская Республика 3655 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 2
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 62 1
Польша - Республика 1997 1
Канада 4968 1
Франция - Французская Республика 7958 1
Украина 7757 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Казахстан - Республика 5756 1
Беларусь - Белоруссия 5981 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Южная Корея - Республика 6810 1
Сингапур - Республика 1898 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 4
Паспорт - Паспортные данные 2698 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5186 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1223 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 347 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 544 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 2
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6855 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1732 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4289 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6165 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 211 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 263 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1037 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
Bloomberg 1375 1
Comparitech 5 2
