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Polkadot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.10.2026 Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты 1
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
09.01.2022 Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году? 1
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 1
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 1
08.11.2017 Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Polkadot и организации, системы, технологии, персоны:

Unique Network 3 3
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 67 2
Glassnode 1 1
TeamLead - Тимлид 17 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 112 1
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Yandex - Яндекс 9401 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
Google LLC 12819 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9093 1
Газпром ПАО 1498 1
Альфа-Банк 1994 1
Ак Барс Банк 284 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1671 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1892 5
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 89 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 3
Data monetization - Монетизация данных 2006 2
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 107 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3399 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 120 2
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18524 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6145 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23237 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 1
Decision Intelligence - Аналитика принятия решений 10 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 367 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3280 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7622 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2661 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1563 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 1
Оцифровка - Digitization 5280 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3886 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 733 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4669 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 520 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 588 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6342 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 652 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6464 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2759 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 3
Cardano - криптовалюта - блокчейн 12 3
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 18 2
FreePik 1890 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 658 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 77 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 21 1
Ether - криптовалюта 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2530 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 81 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 6 1
Фролов Виктор 11 1
Kangas Jeremias - Кангас Иеремиас 1 1
Leppanen Sara - Леппанен Сара 1 1
Wood Gavin - Вуд Гевин 2 1
Бутерин Виталий 30 1
Picasso Pablo - Пикассо Пабло 6 1
Митрович Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 2
Казахстан - Республика 6130 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 1
Финляндия - Финляндская Республика 3707 1
Канада 5098 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18439 3
Solana 35 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54186 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8922 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 1
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Рыночная капитализация - Market capitalization 557 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12446 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 186 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 254 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 317 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5168 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11781 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16382 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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