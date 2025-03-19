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Decision Intelligence Аналитика принятия решений
Аналитика принятия решений (Decision Intelligence) —развитие средств поддержки процессов принятия организационных решений. Улучшение процессов принятия решений человеком за счет использования расширенной аналитики, моделирования и искусственного интеллекта. Потенциальная автоматизация процессов принятия управленческих решений в рамках AI.
"Decision Intelligence - без IT и математического фанатизма" Юрий Сирота, Эксперт в области больших данных и искусственного интеллекта на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
Decision Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
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