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Decision Intelligence Аналитика принятия решений

Аналитика принятия решений (Decision Intelligence) —развитие средств поддержки процессов принятия организационных решений. Улучшение процессов принятия решений человеком за счет использования расширенной аналитики, моделирования и искусственного интеллекта. Потенциальная автоматизация процессов принятия управленческих решений в рамках AI.

 

"Decision Intelligence - без IT и математического фанатизма"  Юрий Сирота, Эксперт в области больших данных и искусственного интеллекта на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


19.03.2025 На место озера данных пришел домик у озера 1
28.06.2022 Рынок отечественных систем аналитики вырастет 10-12% в 2022 году 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
19.05.2022 Navicon импортозаместит западные аналитические платформы 1
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
20.01.2021 2 главных тренда в развитии искусственного интеллекта 1
13.07.2020 Gartner: 10 главных тенденций в обработке данных и аналитике 1
03.04.2020 Давлат Кенджаев, «Узэлектроаппарат-Электрощит»: ИТ-технологии изменят способы ведения бизнеса 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Decision Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Navicon - Навикон 291 2
UseTech - Юзтех Интеграция 52 2
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Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
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