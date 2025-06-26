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TeamLead Тимлид
УПОМИНАНИЯ
TeamLead и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 1
|Frost & Sullivan 203 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 476 1
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