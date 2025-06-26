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TeamLead Тимлид

TeamLead - Тимлид

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Компания Teamlead переходит с Jira на решения EvaTeam для управления ИТ-проектами 1
14.11.2023 Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 2
18.01.2022 Dataline предложит клиентам VDI для работы с персональными данными 1
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
30.11.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года 2
28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile 1
30.01.2018 Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud» 1
24.03.2011 «РегионГазЭнергоСтрой» внедрил СЭД DocsVision 1
28.01.2011 Teamlead расширила функционал СЭД DocsVision в «ПО Элтехника» 1
03.11.2009 «Полюс Золото» внедрил в проектном центре электронный архив на базе DocsVision 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

TeamLead и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1017 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 57 1
Polkadot 7 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1039 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
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Behavox 5 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 56 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
8538 1
Unique Network 3 1
Inguru - Фингуру 2 1
Ак Барс Банк 274 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Альфа-Банк 1803 1
ВТБ Лизинг 68 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
РГЭС ГК - РегионГазЭнергоСтрой 2 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
AMarkets 1 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 495 1
Superjob - Суперджоб 626 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 1
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Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 225 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1242 1
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Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
Docker - Платформа распределённых приложений 375 1
Microsoft Windows 15980 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 348 1
Apple iPhone 6 4863 1
Red Hat Ansible 113 1
Python Django 44 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 174 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 14 1
Ansible 111 1
Морозов Константин 10 1
Пустыгина Ксения 1 1
Фролов Виктор 11 1
Продайвода Николай 1 1
Дергилёв Никита 44 1
Ардашев Андрей 2 1
Беккер Дмитрий 1 1
Абросов Дмитрий 1 1
Балахлинский Константин 3 1
Ботов Дмитрий 4 1
Подкорытов Павел 5 1
Неверов Михаил 4 1
Громаковский Евгений 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4105 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
Английский язык 6761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 547 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 213 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6043 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4796 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 176 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5762 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1201 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 220 1
Аудит - аудиторский услуги 2841 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8018 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 308 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 620 1
Frost & Sullivan 203 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 476 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 339 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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