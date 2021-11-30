Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года

В октябре 2021 г. HeadHunter опубликовал свыше 133 тыс. вакансий в ИT-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных позиций. Среди них инженер-программист с заработной платной до 3 млн руб., а также главный разработчик ПО посольства республики Корея с предложением о зарплате в 944 тыс. руб.

ТОП ИТ-вакансий

В ноябре 2021 г. на сервисе по поиску вакансий HeadHunter представлено 136 тыс. ИТ-вакансий.Из них порядка 52 тыс. предложений составляют вакансии в сфере программировании и разработки, 38,6 тыс. — для ИТ-инженеров, по 16 тыс. для специалистов по системам управления предприятием и управлению ИТ-проектами, более 13 тыс. — для аналитиков, и порядка 22,5 тыс. в области технической поддержки. Также для студентов и начинающих карьеру на ресурсе размещено более 13 тыс. вакансий.

Наибольшее количество вакансий представлено от компаний, связанных с информационными технологиями, системной интеграцией и интернетом — на их долю приходится более 60 тыс. вакансий, в финансовом секторе представлено около 9 тыс. и в розничной торговле — более 10 тыс. позиций.

В тройку регионов-лидеров по числу открытых вакансий вошли Москва – 46 тыс., Санкт-Петербург – более 17 тыс., а также Свердловская область — порядка 4 тыс. предложений. Зарплатная вилка в свыше 1,2 тыс. вакансий начинается от 390 тыс. рублей.

Инженер-программист

Томская компания Move ищет инженеров-программистов с опытом программирования на C/C++ более двух лет, со знанием кроссплатформенного программирования (Windows, Linux и Mac/Intel, ARM), и у которых есть интерес к разработке мультимедийных приложений. Также для кандидата преимуществом будет умение программировать на языке Python (это высокоуровневый язык программирования, который используется в различных ИТ-сферах) и опыт работы с удаленными и международными командами. Будущий инженер-программист Move может рассчитывать на зарплату от 1,7 млн руб. до 3 млн руб. до вычета налогов.

Составлен ТОП-10 ИТ-вакансий ноября

Главный разработчик программного обеспечения

В торговый отдел посольства республики Корея требуется сотрудник на позицию главного исследователя-разработчика (ПО). Работодателю важно образование будущего работника. Так, кандидат должен быть специалистом в таких областях как программирование, искусственный интеллект, big data, машины будущего, а также беспилотное вождение. Опыт в данных отраслях у будущего кандидата должен быть не менее пяти лет. В том числе, претенденту требуется обладать знанием C++ и опытом в разработке сенсоров и ИИ. Главный разработчик программного обеспечения в отделе посольства Кореи может получать до $12,5 тыс. на руки (944 тыс. руб.).

Senior DApp Engineer

Компания PARSIQ ищет старшего инженера DApp для участия в проекте IQ Protocol. От кандидата требуется более пяти лет практического опыта проектирования, разработки, тестирования и поддержки приложений различных типов, а также более трех лет опыта работы с блокчейн (запуск и поддержка узлов EVM-совместимых блокчейн, понимание архитектурных концепций и т.д.). Заработная плата — от 600 тыс. руб. до 944 тыс. руб. на руки.

С++ TeamLead

ИТ-компания Gara.Capital ищет сотрудника на позицию С++ TeamLead, который будет заниматься разработкой, поддержкой и развитием компонентов распределенной высоконагруженной системы, а также дизайном и внедрением продвинутых решений для трейдинговой платформы. Необходим опыт разработки С++ от четырех лет и опыт работы с многопоточным и асинхронным кодом. Кандидат может рассчитывать на доход от 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Product Designer-Remote

Компания Tendermint ищет талантливого дизайнера продуктов с большим опытом разработки сложных продуктов с функциональными, интуитивно понятными и красивыми интерфейсами веб- и мобильных приложений. Среди требований — умение использовать и выделять отличия таких инструментов для разработчиков, как IDE, CLI, GitHub/Lab, Netlify, Vercel и т.д, а также опыт в проектировании, разработке и поддержке библиотеки компонентов, используемых в производственных средах. Заработная плата — от 680 тыс. руб. до 718 тыс. руб. до вычета налогов.

Разработчик Solidity, Rust, Go и python

ArtVolkov.ru в поисках разработчика с трехлетним опытом на Solidity или Rust, Go или Python, а также разработки современных, безопасных, масштабируемых сложных приложений. Будущий сотрудник будет проектировать, кодировать и внедрять бизнес‐приложения; интегрировать блокчейны с платформой компании, а также работать с API и микросервисами и др. Вакансия предполагает удаленную работу. Кандидат сможет получать от 600 тыс. руб. на руки.

Senior QA Automation Engineer (to Canada)

Компания Behavox ищет инженера по автоматизации QA, который станет частью инженерной команды, отвечающей за один из продуктов. Кандидат должен иметь опыт применения лучших практик в разработке и тестировании ПО, сильные навыки программирования на TypeScript, JS, Python (Java/Groovy будет преимуществом). Среди основных обязанностей — разработка и выполнение планов тестирования для внутренних сервисов и внешних пользовательских интерфейсов, создание эффективных стратегий тестирования для критически важных сервисов.

Как цифровые технологии в промышленности дополняют бизнес Бизнес

Senior Backend Engineer. Будущий инженера по автоматизации может рассчитывать на зарплату от 529 тыс. руб.

Senior Backend Engineer

Компания Ankr приглашает на работу квалифицированных старших инженеров-программистов с любым уровнем опыта. Среди обязанностей будущего сотрудника следующие: проектировать, программировать и внедрять бизнес-приложения, интегрировать блокчейн с нашей платформой, работать с API и микросервисами, заниматься разработкой и проверкой криптографических протоколов, развернутых на блокчейне. Зарплата — от 453,5 тыс. руб. до 755,9 тыс. руб.

Senior Blockchain/Solidity Developer

Mobigility Inc ведет разработку AR-платформы с применением блокчейн технологий и готова предложить долгосрочный контракт от одного года. Среди основных обязанностей — разработка игры на блокчейне Ethereum и блокчейн-части крипто-биржи, а также поддержка и апгрейд действующих смарт-контрактов. Кандидат должен иметь опыт разработки действующих смарт-контрактов, в которых была заблокирована ликвидность не менее 30 ETH. Кандидат сможет получать от 440 тыс. руб. до 700 тыс. руб. на руки.

Backend / Fullstack разработчик

Международная компания Apraft.com ищет опытного немецкоговорящего backend/fullstack разработчика, который владеет минимум одним языком программирования (С#, Python, Java, Kotlin, JavaScript, Typescript, Docker, Git (Gitlab), SQL/noSQL), а также умеет анализировать задачу и выбирать лучший способ для её решения. Заработная плата — от 491,3 тыс. руб. на руки.