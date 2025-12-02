Разделы

Королева Анна


СОБЫТИЯ


02.12.2025 42% ИТ-специалистов на СЗ и ИП планируют работать в новогодние праздники 1
25.07.2024 Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку 1
06.07.2016 Ivideon открыл представительство на Урале 1
09.09.2015 Softline внедрила облачные сервисы Microsoft в «Автострада Менеджмент» 1
06.08.2015 Softline перевела MidUral Group на Microsoft Office 365 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Королева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25228 3
Softline - Софтлайн 3251 2
Oracle Corporation 6862 1
SAP SE 5424 1
Google LLC 12242 1
8963 1
Ventra - Вентра 44 1
Dell EMC 5089 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
РосСпецСплав УК 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4057 1
DevOps - Development и Operations 1063 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1471 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14846 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8879 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4346 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4269 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2162 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 2
Microsoft Office 365 981 2
Microsoft Office 3946 2
Microsoft Skype for Business 184 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
AWG - SkillStaff 38 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1518 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1778 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Шадаев Максут 1140 1
Ананьин Борис 1 1
Талипов Алексей 2 1
Макаревич Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4260 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 245 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3173 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1811 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1561 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1330 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3371 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2172 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 1
Инфляция 120 1
