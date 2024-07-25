Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку

В России обвал зарплат ИТ-специалистов. Всего за год они упали в среднем на 15-25%. Появился новый тренд – ИТ-шникам приходится брать подработку, чтобы получать больше и не зависеть от зарплаты в одной компании.

Рост, но отрицательный

По итогам первой половины 2024 г. (1 января – 30 июня) специалисты, работающие в российской сфере информационных технологий, заметно обеднели, сообщили CNews эксперты HR-холдинга Ventra. По различным оценкам, на некоторых должностях в отрасли оплата труда ИТ-специалистов обрушилась на 15-25% в сравнении с первым полугодием 2023 г. – примерно до 150 тыс. руб. в среднем. При этом в стране также фиксируется высокая инфляция – около 7% по итогам 2023 г.

В течение последних нескольких лет средние зарплаты в ИТ-секторе были вдвое выше, чем в других отраслях российской экономики. Так, по данным Ventra, в 2023 г средняя зарплата ИТ-шника в России в 2023 г. была на уровне 200 тыс. руб. Больше всех получали, в среднем, ИТ-кадры, трудящиеся в финансовом секторе (в среднем 265 тыс. руб.), на втором месте был ритейл (240 тыс. руб.), на третьем – непосредственно ИТ-сфера (200 тыс. руб.)., а меньше всего ИТ-специалисты получали в 2023 г. в геймдеве (в среднем 149 тыс. руб.), медицине (137 тыс. руб.) и на производстве (105 тыс. руб.).

Что случилось с зарплатами

Стремительный рост средних зарплат в ИТ-сфере сменился не менее стремительным их сокращением по нескольким причинам, отмечают эксперты Ventra. На первом месте – уход из России крупных иностранных компаний (например, Microsoft, Oracle, Google, SAP, Dell и пр.), которые, покидая страну, уволили немало сотрудников своих российских представительств. В результате ИТ-шникам пришлось срочно искать новую работу и пересматривать свои требования к работодателю и зарплате.

Нейросеть «Кандинский» Чтобы зарабатывать достойно и не переживать из-за экономических процессов стране, ИТ-специалисты начали устраиваться на вторую работу

Также на снижение зарплат влияет засилье джунов, которые массово появились в ИТ-сфере путем, в том числе, переквалификации за счет ускоренных онлайн-курсов. Работодатели поначалу не очень хотели принимать их в штат, но соискатели ввиду отсутствия опыта не могут претендовать на высокую зарплату, что оказалось весьма выгодно для компаний. Как сообщили CNews в Ventra, работодатели все чаще «присматриваются к начинающим специалистам, чей небольшой опыт диктует сравнительно не высокие зарплатные ожидания – до 100 тыс. руб.».

Ни денег, ни специалистов

Падение зарплата ИТ-специалистов началось на фоне их непрекращающейся нехватки – по всей стране годами не хватает работников отрасли – к концу лета 2023 г. их дефицит дорос до 700 тыс. человек, согласно статистике, озвученной российским министром связи Максутом Шадаевым. Скольких ИТ-шников не хватает России спустя год, к моменту выхода материала доподлинно известно не было. Отметим лишь, что к весне 2024 г. среди таких специалистов стало очень популярным приобретение вида на жительство за рубежом с последующим отъездом из России.

Специалисты холдинга Ventra сообщили CNews, что нехватка квалифицированного персонала сохраняется даже специальностях, где зарплата, вопреки общей ситуации в отрасли, продолжает расти. В качестве примера они привели информационную безопасность, ML (машинное обучение) и Data science, а также разработку, автоматизацию и поддержку отечественного ПО.

Также в стране фиксируется дефицит руководителей проектов, инженеров DevOps, разработчиков Python и «1С», хотя зарплата двух последних растет стремительно. Например, 1С-специалисты по итогам первой половины 2024 г. стали получать больше на 20%, чем годом ранее. Их зарплаты колеблются от 100 до более чем 500 тыс. руб. в зависимости от квалификации, отметили в Ventra.

Когда одной зарплаты уже не хватает

В условиях сокращающихся зарплат ИТ-специалисты начали устраиваться на дополнительную работу, сообщили CNews в Ventra. По большей части, это подработки, но есть и случаи, когда специалисты работают полноценно на двух работах. Подобным промышляют, в основном, те, кто на первой работе трудится удаленно.

Вторая работа чаще всего привлекает начинающих специалистов, джунов, а также тех, кто уже набрался опыта в своей сфере – мидлов. Суммарно такие сотрудники (джуны и милды) составляют порядка 65% от всех соискателей в ИТ-сфере, отметили в Ventra.

«Несмотря на противоречивость такой практики, выгоду из нее могут извлечь обе стороны – подработка снижает требования дефицитных специалистов по интенсивному повышению зарплаты к основному работодателю, ведь теперь им важнее иметь четкий график, удаленную работу и отсутствие переработок. В то же время на подработке специалист может получить новый опыт и освоить новые технологии» – сказали CNews представители Ventra.

Основная выгода для ИТ-специалиста – это гораздо более высокая зарплата, которую ему не сможет платить одна компания. Также опыт работы на двух работах положительно скажется на повышении его квалификации.

Как сообщал CNews, к середине лета 2024 г. очень востребованной в России стала услуга почасовой аренды ИТ-специалистов – компании не нанимают их в свой штат, чтобы не нести никакие связанные с этим дополнительные расходы. Как правило, «арендуются» специалисты, уже числящиеся в штате других компаний, что тоже можно отнести к подработке.