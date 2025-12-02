42% ИТ-специалистов на СЗ и ИП планируют работать в новогодние праздники

Платформа гибкой занятости SkillStaff опросила ИТ-специалистов, работающих как индивидуальные предприниматели или самозанятые, чтобы выяснить их готовность работать в период новогодних праздников. К опросу были приглашены респонденты из базы 1500 ИП и СЗ, зарегистрированных на платформе SkillStaff. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Почти половина ИТ-специалистов не планирует отдыхать

В опросе приняли участие ИТ-специалисты, работающие как самозанятые или ИП, разных возрастных групп: зумеры (18–28 лет), миллениалы (29–44 года) и представители поколения X (45–60 лет).

С точки зрения планов на праздники, большинство (58%) индивидуальных предпринимателей и самозанятых предпочитают отдыхать. Остальные 42% ИТ-специалистов рассматривают работу в новогодние праздничные дни. Из них 10% ИТ-специалистов точно планируют работать, причем 4% отмечают, что снизят количество клиентов, а 6% продолжат работать в стандартном режиме.

Каждый второй Senior повысит тариф на праздниках

Среди ИТ-специалистов, планирующих работать в стандартном режиме или с сокращением нагрузки, преобладают высококвалифицированные грейды: 80% — Middle+/Senior.

При этом около половины этих специалистов планируют повысить среднюю ставку в час в праздничный период на 10% и выше, а у остальных тариф останется прежним. 60% ИТ-экспертов называют причиной работы возможность совмещать удаленную работу с отдыхом, а 40% — привычку работать в праздничные дни.

«Гибкая занятость позволяет специалистам подрабатывать в любой удобный момент времени. Например, специалист уровня Middle+, при средней ставке 2595 руб./час и ее росте на 10%, за пять праздничных дней может получить до 113 740 руб», — сказала HR-директор платформы SkillStaff Анна Королева.

Доход мотивирует миллениалов

Анализ по поколениям показывает заметные различия. Зумеры в большинстве случаев выбирают отдых (56%), остальные рассматривают работу в праздники. При этом 37% зумеров отвечают, что готовы работать только при существенном увеличении дохода – 10% и выше. Это самый высокий процент среди возрастных групп.

Среди миллениалов наблюдается максимальная доля тех, кто не собирается работать в праздники — 70%. При этом миллениалы чаще других поколений рассматривают работу в праздники именно как способ увеличить заработок: так ответили около четверти опрошенных — против 19% у зумеров и 14% у иксов. При этом большинство миллениалов не планируют существенный рост дохода в праздники: 44% оставят ставку прежней, а еще 19% — лишь умеренно повысят до +5%.

Чаще всего готовы работать в праздники представители поколения X. Лишь 14% респондентов ответили, что собираются отдыхать, остальные (86%) рассматривают выход на работу в праздники. При этом большинство специалистов-иксов (57%) отмечают, что их тариф при этом останется прежним.