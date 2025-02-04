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Индексная книга (каталог) CNews*
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Napoleon IT AI Talent Hub



04.02.2025 Студенты ИТМО разработали фреймворк для тестирования чат-ботов на уязвимости с точностью 89% 1
20.09.2024 В ИТМО разработана платформа для поиска подходящей локации для магазинов «Пятерочка» 1
21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей 1
07.08.2024 Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов 1
07.06.2024 AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд 1
31.05.2024 Цифровой сервис упростит разработку искусственных ферментов для промышленности и медицины 1
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 1
16.02.2024 В России заработал «Tinder для ИТ-шников» 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 1
17.11.2022 МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python 1
02.08.2022 «Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли 1
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 51 10
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
Telegram Group 2008 1
TeamLead - Тимлид 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 2
Татнефть 227 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 657 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Увелка 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 243 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3869 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3017 2
BaaS - Backend as a service 114 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 454 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
Оцифровка - Digitization 4553 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1243 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5281 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1751 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 495 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10118 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 215 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5009 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2002 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2138 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16164 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 2
МТС Big Data 269 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 113 1
Tinder 48 1
OpenAI ChatGPT 348 1
Raft Digital Solutions - LLM Security Lab 1 1
Ботов Дмитрий 4 4
Подкорытов Павел 5 3
Прайс Константин 17 2
Соловьев Данил 5 2
Козлова Дарья 30 1
Глазков Андрей 6 1
Потапов Даниил 1 1
Карташов Виталий 1 1
Терехин Игорь 1 1
Гордеев Клим 1 1
Савин Георгий 1 1
Разливина Юлия 1 1
Димитров Владимир 5 1
Неверов Михаил 4 1
Чернаков Ростислав 9 1
Михайлов Анатолий 2 1
Потехин Александр 1 1
Токть Дарья 1 1
Кокуйкин Евгений 1 1
Миловидов Святослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
Образование в России 2206 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2818 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5667 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 176 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 999 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2734 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Экономический эффект 1068 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 327 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
Gartner - Гартнер 3558 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 12
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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