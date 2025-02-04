Napoleon IT AI Talent Hub
Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Ботов Дмитрий 4 4
|Подкорытов Павел 5 3
|Прайс Константин 17 2
|Соловьев Данил 5 2
|Козлова Дарья 30 1
|Глазков Андрей 6 1
|Потапов Даниил 1 1
|Карташов Виталий 1 1
|Терехин Игорь 1 1
|Гордеев Клим 1 1
|Савин Георгий 1 1
|Разливина Юлия 1 1
|Димитров Владимир 5 1
|Неверов Михаил 4 1
|Чернаков Ростислав 9 1
|Михайлов Анатолий 2 1
|Потехин Александр 1 1
|Токть Дарья 1 1
|Кокуйкин Евгений 1 1
|Миловидов Святослав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.