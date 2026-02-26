Почему классическое обучение ИИ больше не работает. X5 Tech и AI Talent Hub протестировали новый подход к подготовке инженеров

Крупные технологические компании всё чаще сталкиваются с дефицитом инженеров, способных не разрабатывать модели, а доводить ИИ-продукты до внедрения и бизнес-результата. В ответ на этот запрос в образовательной среде начинает формироваться новый подход к подготовке специалистов — AI-first Product Engineering. Такую модель совместно протестировали X5 Tech и магистратура по искусственному интеллекту AI Talent Hub Университета ИТМО. В рамках пилотной программы участники за одну неделю прошли полный цикл создания ИИ-продуктов — от формулировки гипотез и анализа рынка до запуска MVP и итераций на основе обратной связи. Результатом стали 17 работающих прототипов. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В основе подхода — идея инженера нового типа, который отвечает не за отдельный этап разработки, а за весь жизненный цикл продукта. В модели AI-first Product Engineering ИИ используется на каждом этапе работы: от исследования и проектирования до разработки и тестирования, что позволяет инженеру сосредоточиться на архитектурных, продуктовых и стратегических решениях. Такая роль объединяет компетенции ML-инженера, продуктового менеджера и бизнес-аналитика.

В пилоте приняли участие 54 специалиста, отобранные из 135 заявок. За семь дней команды последовательно прошли все ключевые этапы продуктовой работы, что в традиционных образовательных форматах обычно занимает месяцы. Финальным этапом стала экспертная оценка проектов представителями индустрии, среди которых — Андрей Себрант, директор по маркетингу «Яндекс», Павел Подкорытов, CEO Napoleon IT, а также представители X5 Tech и других технологических компаний.

Направления разработок: образование, бизнес и лайфстайл Это ExamLab — ассистент репетитора, Inna.ai — ассистент для интервьюера, RnD Риск Аналитик, Бот для автоматического ответа студентам, AI Label — аналитик трендов для SMM, EventAI — платформа для организаторов конференций, «Закупыч» — бот для закупки продуктов, Excelend — аналитик данных для Excel, PD audit — ИИ-аудит проектной документации, JustGrow — B2B-продажи для стартапов на ранней стадии, Proba — аудит процессов компании, Expert — ассистент по вопросам пожарной безопасности, «Просвет» — помощник для ментального здоровья, «Опора» — чат-бот для борьбы с тревожностью, AIwine — сервис подбора вина, Lumi — дневник самонаблюдения, «Ниточка» — платформа для лучшего понимания талантов ребенка. Несколько проектов получили предложение о финансировании или внедрении в компанию во время финальной презентации.

Ярослав Тулупов, директор по разработке X5 Tech: «Интенсив AI Talent Camp — это демонстрация современной инженерной культуры: быстрой, продукто-ориентированной и с глубоким использованием ИИ. Особенно ценно, что студенты работали с близкими нам технологическими вызовами — мы ждём их в нашей совместной с ИТМО лаборатории».

Новая модель подготовки инженеров сегодня рассматривается участниками рынка как один из возможных ответов на кадровый разрыв между академическим обучением и требованиями индустрии — и как направление, которое может определить будущее инженерного образования в сфере ИИ.