Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Цифровой сервис упростит разработку искусственных ферментов для промышленности и медицины

Ученые ИТМО разработали веб-платформу, которая за считанные секунды с высокой точностью «рассчитывает» способность ускорять химические реакции у нанозимов — искусственных ферментов. Платформа бесплатна и проста в использовании — решать задачи помогает встроенный ИИ-ассистент на основе ChatGPT. Предложенный инструмент пригодится в создании новых препаратов для онкологических заболеваний и детекторов опасных веществ. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters.

Нанозимы — недорогая альтернатива природным ферментам (сложные белковые соединения, ускоряющие и запускающие биохимические реакции в организме). Такие наночастицы стабильны и долго хранятся, а их активность как катализаторов (то есть ускорителей реакций) можно регулировать. Из-за этих свойств нанозимы используют для терапии и диагностики онкологических заболеваний, детектирования экологически опасных веществ, а также в качестве биосенсоров в пищевой промышленности.

Однако некоторые свойства нанозимов сложно контролировать и предсказывать, из-за чего разрабатывать частицы долго и дорого. Для решения этой проблемы исследователи Центра искусственного интеллекта в химии ИТМО создали ансамбль из нескольких моделей машинного обучения — они вычисляют основные параметры каталитических реакций. Ранее ученые уже работали над похожей темой и сделали веб-платформу, которой пользуются более чем в 50 странах мира.

В свежей работе они применили новый алгоритм, расширили перечень составов наночастиц и модификаций их поверхности, а также добавили на сайт LLM-помощника — его сделали вместе со студентами AI Talent Hub Университета ИТМО. Благодаря тому, что ученые расширили базу данных, у используемого алгоритма более высокая точность: они проанализировали 1,2 тыс. образцов из 400 научных статей, включив в работу 390 уникальных составов нанозимов. Платформа позволяет предсказывать скорость и другие параметры химических реакций с участием искусственных ферментов.

«Наша первая работа получила хороший отклик, и мы поняли, что платформу надо улучшать и развивать. Первая версия не учитывала много условий, которые могут повлиять на результаты в реальных синтезах, поэтому мы расширили возможности: включили большее разнообразие составов и типов каталитической активности веществ», — сказала Юлия Разливина, первый автор статьи, аспирантка второго курса химико-биологического кластера ИТМО.

Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика
безопасность

Сейчас ученые разрабатывают алгоритмы для автоматического сбора базы данных, что поможет предсказывать свойства нанозимов с еще большей точностью и результативностью.

Исследование выполнено в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России хакеры занялись промышленным шпионажем вместо краж персональных данных

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Пользователи Android в опасности. В магазине приложений Google Play эпидемия опасного трояна, ворующего деньги

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024