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Индексная книга (каталог) CNews*
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МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта ИИИ МФТИ Институт искусственного интеллекта МФТИ

СОБЫТИЯ


05.11.2026 В ИИИ МФТИ создан центр экспертизы для внедрения ИИ на китайском вычислительном оборудовании 1
28.10.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц 2
29.09.2026 CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки 2
21.09.2026 В МФТИ в 10 раз повысили «смелость» складских роботов 1
16.09.2026 Аспирантов МФТИ с нового учебного года учат создавать исследовательскую ИИ-среду для научной работы 2
31.08.2026 CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме 1
12.08.2026 После ухода Unilever ее российские наследники добавили полмиллиарда в прибыль за счет новых приоритетов в ИТ 1
29.07.2026 Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект 1
23.07.2026 Российские учёные научили роботов находить кратчайший путь в сто раз быстрее 1
16.07.2026 ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад 1
14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры 1
13.07.2026 Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ 2
09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 2
08.07.2026 Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы 1
07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP 2
07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 2
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 2
06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 2
03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов 2
02.07.2026 Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации 2
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 2
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
11.06.2026 Ученые МФТИ создали систему локализации роботов, работающую при любой погоде 1
25.05.2026 ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок 2
16.04.2026 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 1
08.04.2026 Российские исследователи обновили библиотеку DeepPavlov 1
30.03.2026 Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов 2
13.03.2026 В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла 3
25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 4
30.01.2026 Как цыплята учатся на ошибках: ученые раскрыли «внутренний диалог» мозга птиц при обучении 2
30.12.2025 Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий 1
30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 1
15.12.2025 Система ученых МФТИ оценивает реальную стоимость картин 1
11.12.2025 В МФТИ нашли альтернативу Nvidia 1
01.12.2025 В МФТИ научили ИИ управлять бизнес-процессами в «1С» 2
17.11.2025 Погода в доме: ученые МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора 1
12.08.2025 Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей 1
14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке 1
04.06.2025 Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли 1

Публикаций - 51, упоминаний - 78

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 597 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5134 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9599 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3403 17
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 17
Код Безопасности 827 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 417 17
Ramax - Рамакс 142 17
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 17
ИТБ - Информационные технологии будущего 115 17
9789 7
SAP SE 5635 6
Nvidia Corp 4134 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 214 3
Optimacros - Оптимакрос 113 3
Ростелеком 11099 3
Yandex - Яндекс 9459 3
Oracle Corporation 7127 3
ИИ-Технологии 339 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 2
Moore Threads 11 2
К2Тех - K2Tech 384 2
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 50 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 343 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 273 2
МегаФон 11073 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3263 2
Thoma Bravo - Anaplan 79 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 1
Технологии Будущего 171 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 208 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 29 1
Ракурс НПФ 183 1
Парадигма 172 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 103 1
Газпром нефть 752 18
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 96 17
Почта России ПАО 2407 17
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 17
Русагро Группа Компаний 400 17
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 17
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 100 17
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 87 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 5
Альфа-Банк 1997 4
АгроТерра 23 3
X5 Group - Перекрёсток 646 3
ОСК - Красное Сормово 14 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 39 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 66 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 134 2
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 37 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Геометрия НПО 172 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 8 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Фора Банк 86 1
X5 Group - Чижик 63 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 54 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 32 1
БорисХоф - BorisHof 13 1
КуйбышевАзот 20 1
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 4 1
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 1
Сантехника-Онлайн 5 1
Вкусно — и точка 39 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Капибара - Плати по миру 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1321 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4095 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5922 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5495 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2357 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5814 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Федеральное казначейство России 1966 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 1
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 3
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 421 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7686 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8839 20
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5224 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 18
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1656 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13266 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 16
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1665 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12581 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7629 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6766 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1844 10
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1380 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2965 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3916 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 8
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2902 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27332 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2796 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 6
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 469 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10116 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5482 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1584 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7397 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2164 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4970 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - NB-IoT/М2М-решения 22 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 145 17
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 174 17
1С:ERP Управление предприятием 881 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 115 5
OpenAI - ChatGPT 799 4
Microsoft Office 4258 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 388 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1875 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 113 2
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 165 2
Ростелеком - Фазум - Камунда.РФ 9 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 2
Stafory - робот Вера 383 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 2
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 26 1
МегаФон Наши люди 50 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 215 1
SAP MDG - SAP Master Data Governance 4 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 378 1
МегаФон ПроБизнес - МегаФон MSSP - МегаФон NGFW - МегаФон WAF - МегаФон DLP 24 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 162 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 164 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 643 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 27 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider - Blitz Smart Card Plugin 27 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 166 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Диво ESM-система - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 63 1
Avito - Авито авто - A-Vibe 18 1
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI - К2 НейроТех ПАК-HPC 18 1
Сколтех - CognitiveOS 2 1
Nova Software - Nova EPM 4 1
Систем Икс - STAQ 28 1
Стик Про - Штаб - Shtab - Сервис управления проектами 5 1
Basis - Базис.Connect 7 1
Айсорс - Effect Isource 5 1
Визильтер Юрий 28 24
Чистяков Кирилл 19 17
Забродин Алексей 47 17
Трандин Сергей 134 17
Романов Денис 27 17
Семенов Михаил 47 17
Карпова Ирина 22 17
Тятюшев Максим 230 17
Цыганков Роман 69 17
Озеров Владимир 27 17
Чудинов Дмитрий 108 17
Золотов Владимир 35 17
Валин Максим 21 17
Соловьева Светлана 21 17
Колотев Дмитрий 34 17
Гончар Марьян 33 17
Казарин Иван 38 17
Носков Кирилл 19 17
Гайсин Вадим 40 17
Бреган Андрей 30 17
Варнаков Юрий 19 17
Доманов Алексей 17 17
Штефан Константин 17 17
Лапченко Владислав 17 17
Козеруков Дмитрий 18 17
Сухняк Дмитрий 17 17
Замятина Надежда 17 17
Хабибуллина Алина 17 17
Новикова Марина 17 17
Кашин Георгий 17 17
Карелин Павел 27 17
Павлов Максим 26 17
Кулагин Антон 18 17
Демидов Дмитрий 40 17
Буленков Дмитрий 48 17
Горбач Роман 10 7
Панков Александр 84 6
Жилоков Азамат 5 5
Григоренко Дмитрий 269 5
Шадаев Максут 1244 4
Россия - РФ - Российская федерация 169597 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 6
Германия - Федеративная Республика 13327 6
Беларусь - Белоруссия 6393 4
Казахстан - Республика 6160 3
Европа 25063 2
Земля - планета Солнечной системы 10935 2
Южная Корея - Республика 7137 2
Япония 13876 2
Франция - Французская Республика 8221 2
Израиль - Реховот 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Швеция - Королевство 3804 1
Индия - Bharat 5931 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1838 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3651 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1360 1
Россия - ДФО - Амурская область 989 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 836 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1444 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 97 1
Мировой океан - World Ocean 532 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 261 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 554 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27833 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6222 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10635 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3090 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4094 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 5
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9046 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6894 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1657 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3120 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6275 4
Экономический эффект 1425 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1963 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1829 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2090 3
Аудит - аудиторский услуги 1290 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3579 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6923 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 503 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 405 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5194 2
CNews - ZOOM.CNews 1916 3
IEEE Access 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
Ведомости 1556 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Известия ИД 799 1
Российская газета 301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 4
CNews Инновация года - награда 162 4
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 37 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 3
НМГ - Медиалогия 40 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
METR 8 1
Gartner - Гартнер 3680 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1273 34
РАН - Российская академия наук 2158 23
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 18
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 75 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1753 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 64 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1560 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 3
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 2
МГУ ИИ - Институт искусственного интеллекта МГУ - Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ 22 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 287 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 127 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 68 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
CNews FORUM Кейсы 318 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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