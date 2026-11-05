Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
МФТИ Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта ИИИ МФТИ Институт искусственного интеллекта МФТИ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 51, упоминаний - 78
МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Визильтер Юрий 28 24
|Чистяков Кирилл 19 17
|Забродин Алексей 47 17
|Трандин Сергей 134 17
|Романов Денис 27 17
|Семенов Михаил 47 17
|Карпова Ирина 22 17
|Тятюшев Максим 230 17
|Цыганков Роман 69 17
|Озеров Владимир 27 17
|Чудинов Дмитрий 108 17
|Золотов Владимир 35 17
|Валин Максим 21 17
|Соловьева Светлана 21 17
|Колотев Дмитрий 34 17
|Гончар Марьян 33 17
|Казарин Иван 38 17
|Носков Кирилл 19 17
|Гайсин Вадим 40 17
|Бреган Андрей 30 17
|Варнаков Юрий 19 17
|Доманов Алексей 17 17
|Штефан Константин 17 17
|Лапченко Владислав 17 17
|Козеруков Дмитрий 18 17
|Сухняк Дмитрий 17 17
|Замятина Надежда 17 17
|Хабибуллина Алина 17 17
|Новикова Марина 17 17
|Кашин Георгий 17 17
|Карелин Павел 27 17
|Павлов Максим 26 17
|Кулагин Антон 18 17
|Демидов Дмитрий 40 17
|Буленков Дмитрий 48 17
|Горбач Роман 10 7
|Панков Александр 84 6
|Жилоков Азамат 5 5
|Григоренко Дмитрий 269 5
|Шадаев Максут 1244 4
|CNews - ZOOM.CNews 1916 3
|IEEE Access 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
|Ведомости 1556 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
|Известия ИД 799 1
|Российская газета 301 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.