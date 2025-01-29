X5 Group X5 Import
|29.01.2025
|Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
|X5 Group - Перекрёсток 546 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
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