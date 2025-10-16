Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов

Fix Price модернизирует магазины в Казахстане Fix Price модернизирует магазины в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Кассы самообслуживания помогают сократить время ожидания покупателей в очереди и увеличить пропускную способность магазинов. Кроме того, КСО способствуют снижению нагрузки на сотрудн

Fix Price реализовал проект автоматизации оформления командировок Fix Price запустил цифровую платформу для управления процессами оформления командировок. Проект, реализация которого началась в компании год назад, завершен: теперь все командировки в Fix Price оформляются в электронном виде, без использования бумажных копий документов. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Сотрудники сети совершают в среднем 1000 командиров

В Fix Price 50% кандидатов на линейные позиции отбирает робот-рекрутер Vocamate AI Компания Fix Price запустила роботов-рекрутеров для массового подбора в декабре 2022 г. и уже в 2023 г. роботы отбирали 23% от общего числа кандидатов на линейные позиции в Fix Price. В 2025 г. э

Fix Price в ОАЭ начала сотрудничество с Noon Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon – одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания,

Fix Price масштабировала систему видеоаналитики на все магазины сети. Общее число нарушений сократилось в 2 раза Сеть Fix Price завершила масштабный проект по внедрению многофункциональной системы видеоаналитики во всех магазинах сети. Сейчас решение применяется более чем в 7 тыс. торговых точек, включая франч

Fix Price развивает взаимодействие с вузами Компания Fix Price с 2024 г. развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами, приглашая студентов получить первый рабочий опыт в рамках практики и стажировки и привлекая молодых специалистов на р

Fix Price увеличила онлайн-продажи в I квартале 2025 года Сеть низких фиксированных цен Fix Price продолжает наращивать онлайн-продажи: рост в России по итогам I квартала 2025 г. составил 27% год к году. Основной локомотив бизнеса сети Fix Price – это офлайн-магазины. При э

Программа оснащения магазинов Fix Price LED-экранами расширяется нице, расширяя программу оснащения магазинов LED-экранами. В 2025 г. планируется установить более 1800 экранов в магазинах под управлением компании. Наряду с российскими магазинами, представительства Fix Price в Казахстане и Белоруссии внедряют LED-решения, адаптируя технологии для локальных рынков. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. В пилотную программу вошли 89 магазин

Fix Price внедрил систему контроля качества коммуникаций на кассах дартов общения и эффективно выявляет конфликтные ситуации. Это позволяет нам не только оценивать качество обслуживания, но и работать над его постоянным улучшением», – сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price.

МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля ПАО «МТС», цифровая экосистема, интегрировала сервис МТС ID для авторизации в интернет-магазине и мобильном приложении сети низких фиксированных цен Fix Price. Теперь абоненты любого мобильного оператора России смогут авторизоваться бесшовно или с одноразовым кодом из СМС, чтобы оформить заказ. С момента подключения сервиса кнопкой входа в

Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году В 2024 г. Fix Price установил свыше 3,2 тыс. касс самообслуживания (КСО) в более чем 1,6 тыс. магазинов сети под управлением компании в России. Таким образом, общее количество касс самообслуживания дости

Fix Price запускает доставку товаров в Белоруссии Fix Price объявила о запуске доставки товаров в Белоруссии. Теперь покупатели могут заказывать продукцию сети онлайн, оформлять самовывоз через приложение Fix Price или сайт, а также воспользоваться доставкой через приложение «Яндекс Go» в разделе «Яндекс Еда», в категории «Магазины». Ассортимент для доставки включает основные категории, представ

Fix Price расширяет функциональность системы видеоаналитики для мониторинга торговых залов вая персонал в повышении качества обслуживания. Своевременное выявление и устранение недочетов способствует увеличению удовлетворенности покупателей и росту продаж», — сказал Олег Лексин, ИТ-директор Fix Price. «В основе технологии лежит генеративный искусственный интеллект, анализирующий фото, и на основе запроса формирует текстовое описание проблемы, которое, в свою очередь, передается на

Fix Price автоматизирует работу с командировками: более 9000 поездок в год — на одной платформе, а во-вторых ― оплата всех услуг будет производиться с корпоративного «кошелька», что исключает необходимость авансирования и хранения чеков. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Решение будет интегрировано с внутренними сервисами компании, что позволит автоматически загружать все отчетные документы для бэк-офиса. Это освободит сотрудников от необходимости са

Fix Price запустил пилотный проект по автоматизации подбора офисного персонала ии рекрутинга (ATS) «Хантфлоу» для подбора офисного персонала. Система позволит оптимизировать процессы как поиска, так и оформления сотрудников в офисы компании. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Инструмент представляет собой комплексное ПО для управления подбором персонала, объединяющее функции CRM и ATS. ATS автоматизирует весь цикл рекрутинга: от публикации вакансий на пла

Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud внутренним серверным мощностям, что позволяет оптимизировать затраты на ИT-инфраструктуру и повысить ее управляемость. Ключевым фактором при выборе VK Cloud стало соответствие технологическому стеку Fix Price, что позволило без сложностей интегрировать облачные сервисы. Также на решение повлияла экономическая составляющая — облако позволяет экономить ресурсы, потому что компании не нужно з

Число установленных LED-экранов в магазинах Fix Price по итогам 2024 года превысит 550 Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price с начала 2024 г. оснастила свои магазины более чем 350 LED-экранами. На этих экранах транслируются рекламные и информационные сообщения об ассортименте, ценах и возможностях трудоустр

Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы среди трендов можно назвать видеоаналитику. С помощью камер мы планируем максимально улучшить контроль за магазинами сети. Так, в прошлом году мы запустили пилот по контролю за очередями в магазинах Fix Price. В этом планируем продолжить внедрение. В том числе для того, чтобы обеспечить контроль за полочным пространством и соблюдением стандартов чистоты в магазинах. Также еще со времен пан

Fix Price при поддержке Neoflex подключил к системе видеоаналитики 6 тысяч магазинов сети трафик в более чем шесть тыс. магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Neoflex. Ранее в Fix Price не было системы, которая анализирует видеопоток, поступающий из уже оборудованных к

78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов Из трех основных способов доставки товаров ― самовывоз из магазина, доставка до пункта выдачи и курьерская доставка до двери, ― покупателям Fix Price больше всего удобен самовывоз, следует из весенней волны исследования компании Vector, проведенном для Fix Price. «Самовывоз» выбирают 78% опрошенных интернет-покупателей сети

Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года Сеть магазинов Fix Price автоматизировала процессы рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применение

В Fix Price робот-рекрутер за год отобрал 23% кандидатов на линейные позиции Спустя год с начала использования голосового робота-рекрутера 23% от общего числа кандидатов на линейные позиции Fix Price были отобраны роботом и отправлены на следующие этапы собеседований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Самым популярным способом коммуникации оказались чаты — 62,

Fix Price внедрил ИИ в процесс обработки внутренних заявок от сотрудников Сеть низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект на основе искусственного интеллекта (ИИ), цель которого – категоризация внутренних заявок в компании для последующей обработки специалистами группы поддержки

Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов Сеть магазинов низких фиксированных Fix Price на 2024 г. поставила план оборудовать еще более чем 1 тыс. своих магазинов в России кассами самообслуживания (КСО) – по две в каждой торговой точке. Точная цифра будет зависеть от тех

Объем онлайн-продаж Fix Price в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в 2023 го. увеличила объем онлайн-продаж на 18% по сравнению с предыдущим годом. При этом только через собственные сервисы – веб-витрину и мобильное приложение Fix Price – обор

Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расшир

Fix Price оборудует свои магазины LED-экранами Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price оборудует свои магазины светодиодными LED-экранами, на которых будет транслироваться информация об ассортименте и выгодных акциях сети. Тем самым сеть сможет заинтересовать новых поку

Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания ед

Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2023 года Fix Price объявляет ключевые операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Показатели за III квартал 2023 г. Выручка увеличилась на 6,3% год к году до 74,5 млрд руб. В отчетном квартале компания открыла 123 магазина (с учетом закрытий, а также включая 19 фр

70% россиян предпочтут сходить в офлайн-магазин, если в нем низкие цены Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price совместно с исследовательским холдингом «Ромир» провела исследование на тему того, какие факторы влияют на выбор россиянами места совершения повседневных покупок. Об этом CNews сообщи

Fix Price запустил доставку товаров через сервисы «Яндекса» Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила продажу своих товаров через «Маркет деливери», «Яндекс маркет» и «Еду» с быстрой доставкой. Покупатели этих сервисов могут зайти в виртуальный магазин Fix Price, собр

Для работы над проектами Fix Price запущена школа для стажировки тестировщиков Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price инициировала набор ассистентов тестировщика, благодаря которому начинающие ИТ-специ

Сеть Fix Price защитилась от более чем 6 тыс. сайтов-подделок Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России совместно с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE за последние 10 месяцев (с сентября 2022 г. по июль 2023 г.) выявила и отправила на блокировку более 6 тыс. подд

Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики ость централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, площадь которых составляет более 400 тыс. кв метров. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. «На базе нового решения были запущены РЦ в Домодедово, Внуково и Екатеринбурге. До конца 2023 г. оно будет внедрено в остальных РЦ компании. Реализация проекта – большой шаг в направ

Fix Price при поддержке Neoflex внедрила систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud Торговая сеть Fix Price построила новую систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud. Компания в

Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве. Ежемесячно в Fix Price нан

Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и

Сеть Fix Price начала нанимать персонал с помощью голосового робота Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотный проект по использованию голосового робота-помощника, который будет заниматься подбором персонала на массовые вакансии — продавцов, администраторов, мерчандайзеров,

Fix Price в 2022 г. усилил меры по защите своей системы данных ированы стандарты и регламенты по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Уже несколько лет в компании используется DLP-система, нацеленная на обнаружение и