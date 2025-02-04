Низамов Тимур
|04.02.2025
|Студенты ИТМО разработали фреймворк для тестирования чат-ботов на уязвимости с точностью 89% 1
Низамов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Napoleon IT - Наполеон Айти 52 1
|Telegram Group 2026 1
|Napoleon IT - AI Talent Hub 13 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 1
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