Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО

X5 Tech, ИТ-компания в составе Х5 Group, открыла лабораторию искусственного интеллекта на базе AI Talent Hub – ML-магистратуры от ИТМО и Napoleon IT. Лаборатория организуется с целью разработки продуктов на базе ИИ и подготовки ML- и DS-специалистов, способных ставить и решать прикладные задачи в области искусственного интеллекта в ритейле.

Уже на первом потоке студентам будет предложено создание MVP-продуктов с применением технологий искусственного интеллекта. В частности, будут решаться такие задачи как создание системы аналитики по геоданным, мультикамерного трекера путей покупателя для оптимального CVM, модели генеративных сетей для работы с отзывами покупателей в онлайн и офлайн среде для работы с NPS и продажами, создание модели магазина для обработки кейсов по принципам А/Б-тестирования. Х5 обеспечит инфраструктурное сопровождение проектов на реальной ИТ-среде. Все права на отраслевые и коммерческие продукты и разработки, созданные в лаборатории, остаются за Х5.

Сотрудничество между AI Talent Hub и Х5 будет долгосрочным, ежегодно в рамках совместной программы будет выпускаться 10 высококвалифицированных специалистов. Преподавателями кафедры будут и сотрудники Х5, и научный состав AI Talent Hub – практикующие специалисты индустрии уровня Senior, TechLead, TeamLead.

Х5 вместе с AI Talent Hub формирует образовательную программу и интегрирует в нее собственные курсы из Школы аналитиков данных, в том числе, по анализу данных, машинному обучению и инженерии данных. Студенты познакомятся с технологическим стеком компании, менторами и корпоративной культурой.

Х5 и ИТМО совместно финансируют работу лаборатории. Х5 также участвуют в стипендиальной программе для поддержки студентов. По результатам обучения начинающие специалисты могут попасть на стажировку, а middle-инженеры имеют возможность трудоустройства в компании по системе fast-track.

Отбор в ИИ-лабораторию Х5 начнется в сентябре 2023 г. Для поступления требуется хорошее знание Python, высокая техническая грамотность (алгоритмический базис), понимание основ машинного обучения и deep-learning, желание заниматься инженерной и инфраструктурной стороной бизнес-проблемы.

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«Лаборатория AI-решений Х5 в университете ИТМО – это пространство, где талантливые магистранты создают актуальные продукты на базе передовых разработок с участием искусственного интеллекта. Совместная программа позволит студентам проверить свои знания и идеи в реальном бизнесе, а для компании – получить новые подходы к решению задач, усилить R&D составляющую в повседневной работе. Мы верим, что мотивированные специалисты, готовые предложить свое видение цифровых продуктов, помогут нам создать новый ритейл, которые улучшит жизнь миллионов покупателей», – сказал Михаил Неверов, директор по анализу данных X5 Group.

«Для развития нашего сообщества AI Talent Hub и магистрантов крайне важен запуск проектно-продуктовых форматов вместе с сильными партнерами. Мы удивительно совпали с командой X5 Tech в ценностях и понимании того, как должен быть устроен проектный трек в магистратуре, чтобы обеспечить буст в развитии аналитиков данных и ML-инженеров через вовлечение в исследования и продуктовую разработку для сферы ритейла. И лучшей мотивацией на достижения для ребят здесь будет возможность вывода своих ML-разработок в продакшн под руководством менторов из X5», – сказал Дмитрий Ботов, руководитель проекта AI Talent Hub и магистерской программы «Искусственный интеллект» в ИТМО.

«В индустрии ритейла происходит революция, вызванная применением передовых технологий генерации и анализа данных. Мы счастливы, что у магистров AI Talent Hub есть возможность принять участие в формировании будущего ритейла совместно с первоклассными профессионалами и амбициозными лидерами из компании Х5», – сказал Павел Подкорытов, сооснователь AI Talent Hub и Napoleon IT.