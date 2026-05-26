«Яндекс» хоронит веб-студии. Создана российская ИИ-платформа, которая делает сайты по описанию

«Яндекс» расширяет линейку своих ИИ-продуктов. Новый сервис будет создавать сайты и приложения по описанию пользователя. Правда, для полноценного продукта может потребоваться доработка профессионального разработчика.



Новый ИИ-сервис «Яндекса»

«Яндекс» планирует в июне 2026 г. запустить новый сервис VibeCraft, который позволит пользователям без навыков программирования создавать сайты и веб-приложения, сообщили CNews в «Яндексе».

Разрабатывать проект будет ИИ-ассистент, которому нужно описать идею. Сервис создает продукт под конкретную задачу, а не подбирает подходящий шаблон, отметили представители «Яндекса».

«Миллионы людей хотят запустить свой проект или сервис, но сталкиваются с барьером: нет времени, бюджета, команды разработки или технических знаний. При этом, например, представить современный бизнес или даже хобби-проект без присутствия в интернете — невозможно. Наша цель — убрать этот барьер. Сайт или приложение должны создаваться так же просто, как написать сообщение», — сказал технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Функциональность VibeСraft

VibeСraft позиционируется как альтернатива и классическим конструкторам сайтов и заказной разработке, которая стоит значительно дороже и занимает больше времени. В «Яндексе» обещают возможность создавать всего за несколько часов не только сайты, но еще и CRM-системы, трекинг-системы, опросы, онлайн-игры и другие веб-приложения.

Можно будет, например, минимизировать затраты на презентацию идеи ИТ-проекта инвесторам или быстро собирать прототип продукта. Для полноценного решения может потребоваться доработка. Код каждого проекта будет доступен в репозитории SourceCraft, чтобы при необходимости передать его профессиональному разработчику.

«Яндекс» не первый, кто создал подобный сервис. Так, весной 2025 г. CNews писал о том, что «Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ. Дополнительно он предлагает генерацию айдентики: логотип в разных стилях, слоган и название на русском и английском языках. У банка есть также «Точка Стор» — сервис для создания интернет-магазинов с оплатой и доставкой.

Один из самых сильных примеров сейчас — Google Design, последняя версия которого показывает очень высокий уровень генерации интерфейсов и приложений, рассказал Forbes CEO Napoleon IT и сооснователь AI Talent Hub Павел Подкорытов.

Новый этап индустрии разработки

Уход от концепции, когда нейросети просто пишут отдельные фрагменты кода по запросу, к так называемым агентским обвязкам, способным выдавать готовый конечный продукт по текстовому описанию, основатель и глобальный CEO AdTech-экосистемы Hybrid Дмитрий Чеклов назвал новым этапом индустрии разработки.

Все же для эффективной работы с агентами нужно уметь писать промпты и задавать вопросы, иначе результат остается слабым — и по функциональности, и по визуалу, добавил основатель и генеральный директор сервиса электронного страхования Polis.online Андрей Креер.

«На первый план выйдет не сам факт наличия сайта, а его способность отличаться, объяснять, что это за компания, какие услуги или товары она продает, и почему клиент должен выбрать именно ее», — уточнил основатель сервиса автоматизации маркетинга «МаркетологТЕХ» Кирилл Степаненко.

Получить трафик и пользователей — основная проблема, полагает Подкорытов: «И здесь у "Яндекса" есть серьезное преимущество как у крупнейшего поискового и рекламного игрока в России. Именно сочетание ИИ-конструктора с инфраструктурой привлечения трафика может сделать такой продукт по-настоящему востребованным».