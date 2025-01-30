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Чеклов Дмитрий



30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1
08.11.2023 Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чеклов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Figma 41 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 2
Метавселенная - Metaverse 104 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 748 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 10 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 1
Маркировка - Marking 1056 1
Hybrid Flamp 6 3
Hybrid Metaverse 4 2
Hybrid Hybe 7 2
Hybrid Platform 12 2
Rakuten Viber 627 1
Богачев Илья 1 1
Покровская Дарья 1 1
Петровых Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
Ближний Восток 2944 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Hybrid AdOps School 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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