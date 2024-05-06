Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, запустила собственную школу обучения Ad operation менеджеров. Инициатива направлена на молодых специалистов города Тамбова и позволит со временем ликвидировать дефицит профессионалов в сфере adtech. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Программа обучения включает, как теоретические знания, так и практические. По окончанию у специалистов будет возможность пройти стажировку в компании Hybrid или в компаниях-партнерах данной инициативы. В дальнейшем обучающиеся могут стать полноценными сотрудниками с постоянным контрактом.

Всего обучение займет 12 недель. Оно состоит из нескольких этапов: профориентация, где студенты познакомятся со всеми направлениями внутри диджитал маркетинга, погружение в программатик и теорию от ведущих экспертов Hybrid, а так же практика, где учащиеся познакомятся со специализациями медиабаинга, медиапланирования и аккаунтинга. По окончанию слушатели получат не только сертификат, но и рекомендации от экспертов какое направление им подходит больше.

Участниками школы могут стать молодые люди, желающие попробовать себя в digital-маркетинге. Программа курса отлично подойдет всем, кто хочет сменить профессию или углубить свои знания. Всего доступно 50 мест.

Школа начнет работать 1 июня 2024 г. в гибридном формате.

«Основной офис Hybrid располагается в Тамбове. Как и во всей России в нашем городе есть жесткий дефицит кадров именно в технологичном направлении. Ранее набор молодых сотрудников была одной из ключевых стратегий найма. Тем не менее мы увидели необходимость в запуске собственной школы AdOps специалистов. Обучение не только подготовит квалифицированные кадры под потребности бизнеса, но и предоставит студентам возможность дополнить свои знания, а для работающих людей быстро освоить новую профессию. В партнерстве с другими компаниями Hybrid стремимся подготовить специалистов высокого уровня для всего рынка диджитал. Мы работаем над расширением партнерской базы, чтобы обучение было эффективнее», - отметила Дарья Покровская, руководитель Hybrid AdOps School.

«Те компании, которые именно сейчас будут инвестировать в развитие молодых специалистов и подготовку кадров, через год - два будут иметь большое преимущество на рынке. Такая стратегия в ситуации борьбы за кадры, которая будет усиливаться, позволит получить высококлассных специалистов. Сейчас ИТ-отрасль начинает соперничать за сотрудников с теми компаниями, которые ранее не предоставляли никакой конкуренции. Так, за ресурсы борются и государственный, и промышленный секторы, предлагающие помимо высоких зарплат хорошие социальные пакеты: от предоставления ДМС и компенсации питания до льготных условий по ипотекам, а иногда и частичное их покрытие. Именно поэтому воспитание максимально лояльного пула кандидатов, понимающих, что компания готова инвестировать в их развитие, предоставлять им интересные проекты, оплату труда и рост внутри компании - это стратегическая задача, стоящая перед бизнесом сейчас», - сказал Дмитрий Чеклов, президент AdTech-экосистемы Hybrid.

Hybrid — международная программатик-экосистема с собственным стеком технологий и решений для любых рекламных целей. Компания разрабатывает инструменты диджитал-маркетинга для мировых агентств и брендов на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных.

Продукты и бренды холдинга:

Hybrid Platform — DSP-платформа, позволяющая построить программатик-экосистему внутри агентства или бренда и реализовывать рекламные кампании на всех этапах: от планирования до post-campaign анализа.

VOX — AI-vision платформа, позволяющая интегрировать рекламу визуального контента на крупнейших сайтах. Креативы размещаются в фокусных позициях и получают 100% viewability.

Hybe — In-house платформа для продвижения мобильных приложений бренда.

Flamp — платформа для автоматизации работы с креативами.

Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.