Hybrid Flamp
Flamp — платформа для автоматизации работы с креативами.
|30.01.2025
|Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
|27.05.2024
|Hybrid вышла на рынок Мексики 1
|06.05.2024
|Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
|18.04.2024
|Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1
|08.11.2023
|Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 2
|29.07.2011
|«2ГИС» представил бета-версию своего справочного API 1
Hybrid Flamp и организации, системы, технологии, персоны:
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
|Adobe Figma 41 1
|Yandex - Яндекс 7364 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
|Hybrid Platform 12 3
|Hybrid Metaverse 4 3
|Hybrid Hybe 7 3
|IBM Metaverse 9 1
|Rakuten Viber 627 1
|Чеклов Дмитрий 4 3
|Богачев Илья 1 1
|Покровская Дарья 1 1
|Ярикова Виктория 2 1
|Вурим Сергей 3 1
|Петровых Алексей 1 1
|Ковалев Сергей 25 1
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