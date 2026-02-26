Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петровых Алексей
СОБЫТИЯ
|26.02.2026
|Hybrid: российский рынок цифровой рекламы в 2026 году входит в фазу консолидации и умеренного роста 1
|08.11.2023
|Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Петровых Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe Figma 68 1
|Yandex - Яндекс 8652 1
|Rakuten Viber 656 1
|Hybrid Flamp 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.