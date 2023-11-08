Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp

Компания Hybrid объявила о запуске CMP-платформы Flamp для автоматизации создания рекламных материалов. Разработка позволит компаниям масштабировать задачи диджитал-маркетинга по созданию креативов для рекламных кампаний и повысить общий ROMI интерактивных размещений.

Flamp дает возможность пользователю не просто разрабатывать креативы с помощью полноценного конструктора, но и автоматизировать создание ресайзов, согласовывать и вносить правки и финально выгружать во все известные рекламные платформы с учетом их технических требований. Пользователи графического онлайн-редактора Figma оценят возможность импорта мастер-креатива в рабочее пространство Flamp с последующей анимацией на основе готовых пресетов всего в несколько кликов.

«Команда Hybrid ежемесячно производит более 1,5 тыс. креативов и как никто другой видит все болевые точки в процессе создания, согласования и выпуска полного набора креативов для запуска рекламных кампаний. Отсюда и пришла потребность создания единого инструмента для управления всеми процессами, связанными с их созданием в одном поле. Изначально инструмент был создан для ускорения собственных процессов. Впоследствии мы поняли, что это общая проблема рынка, не покрытая ни одним решением», — сказал CEO Hybrid Дмитрий Чеклов.

Flamp использует генератор ресайзов баннеров, построенный на основе дерева шаблонов. Сейчас в работу сервиса внедряется нейросеть. С согласия пользователя она анализирует креатив и собирает данные о проектах. Проанализировав креатив, нейросеть сопоставит его с брендбуком клиента и предложит сразу несколько вариантов шаблонов, оставаясь в рамках гайдлайна. Это позволит сократить время на создание креатива.

Помимо упрощения процесса создания баннеров, Flamp решает задачи дизайнеров. Функция конвертации креативов из Figma без деформации позволяет сразу приступить к анимированию или генерации ресайзов и оперативно собрать обратную связь со всей команды при помощи функции комментирования. Экспорт файлов платформа может произвести сразу в нескольких форматах: статичные, gif, видео, и HTML5. Произвести выгрузку можно и с учётом технических требований рекламной площадки.

Платформа подходит для рекламных агентств, in-house-команд на стороне рекламодателей и фрилансеров. Сейчас Flamp используется для реализации анимированной DOOH-рекламы — ролики создаются внутри платформы. Некоторые агентства стали использовать сервис для маркировки креативов. Сервисом уже воспользовались крупнейшие рекламодатели: «Тинькофф», «Уралсиб», Hoff, «Яндекс», Viber, «Вкусвилл» и другие, отмечают в Hybrid.

CMP-платформа Flamp дополнила экосистему Hybrid, позволив оптимизировать процессы по подготовке рекламной кампании к запуску для индивидуальных пользователей, агентств и других крупных игроков индустрии. Проект возглавил Алексей Петровых.