Hybrid Platform
Hybrid Platform — Ad-Tech экосистема, одна из DSP-платформ в России, позволяющая построить программатик-экосистему внутри агентства или бренда и реализовывать рекламные кампании на всех этапах: от планирования до post-campaign анализа.
Hybrid Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Другова Светлана 6 5
|Чеклов Дмитрий 4 2
|Ковалев Сергей 25 1
|Пчелинцева Юлия 5 1
|Абоимов Илья 1 1
|Ярикова Виктория 2 1
|Покровская Дарья 1 1
|Богачев Илья 1 1
|Федосеев Дмитрий 3 1
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