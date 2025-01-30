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Hybrid Platform


Hybrid Platform — Ad-Tech экосистема, одна из  DSP-платформ в России, позволяющая построить программатик-экосистему внутри агентства или бренда и реализовывать рекламные кампании на всех этапах: от планирования до post-campaign анализа.

 


30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
29.11.2024 Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 1
28.10.2024 В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик 1
07.10.2024 Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы 1
26.09.2024 Hybrid запустила онлайн-академию Hybrid Training Hub 1
18.09.2024 В Hybrid Console появилось разделение учета конверсий 1
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1
18.10.2022 Softline Digital купила разработчика платформы OSA HP 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Hybrid Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24640 1
Softline - Софтлайн 2820 1
HP Inc. 5688 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Онлайн патент - Online Patent 17 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 7 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Global Pilots 12 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ADV Group 5 1
AngelsDeck 13 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 748 3
Метавселенная - Metaverse 104 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 2
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2959 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 409 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
Оповещение и уведомление - Notification 4624 1
Hybrid Flamp 6 3
Hybrid Metaverse 4 3
Hybrid Hybe 7 3
Hybrid Creative Craft 3 2
Startupbootcamp 11 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Yoloco 3 1
IBM Metaverse 9 1
Microsoft 365 Copilot 117 1
Другова Светлана 6 5
Чеклов Дмитрий 4 2
Ковалев Сергей 25 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Абоимов Илья 1 1
Ярикова Виктория 2 1
Покровская Дарья 1 1
Богачев Илья 1 1
Федосеев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 1
Ближний Восток 2944 1
Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Америка Латинская 1814 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
Чили - Республика 469 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 308 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 500 1
Hybrid AdOps School 2 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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