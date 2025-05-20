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Hybrid объединил собственные инструменты на базе ИИ и ML в Hybrid DeepCore

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, объединила свои инструменты, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, в Hybrid DeepCore. Этот комплекс решений позволяет автоматизировать и оптимизировать digital-рекламу на всех этапах: от создания креативов до запуска и масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Hybrid DeepCore — это комплекс ИИ- и ML-решений для управления рекламными кампаниями. Его инструменты адаптируют рекламу под поведение пользователей для повышения релевантности и упрощают масштабирование кампаний для обеспечения стабильности результатов. Также они повышают конверсию за счет точного подбора креативов и аудитории и автоматизируют управление кампаниями, снижая затраты на ручные настройки.

В комплекс входят инструменты для работы с креативами. Creative Craft генерирует новые версии баннеров на основе уже существующих. Creative Optimization тестирует эффективность креативов в реальном времени и перераспределяет показы в пользу самых результативных. Также в Hybrid DeepCore включен Dynamic Creative Optimization. Он осуществляет автоматический подбор объявлений на основе интересов пользователя. Благодаря этому система показывает именно тот набор элементов, который с наибольшей вероятностью привлечет внимание и приведет к действию.

Для поиска целевой аудитории и ресурсов для таргетинга в составе Hybrid DeepCore есть инструменты Smart List и Look-alike. Smart List анализирует интересы пользователей по их поведению на сайтах и в приложениях и формирует оптимальные списки площадок для размещения рекламы. В зависимости от стратегии это могут быть популярные ресурсы или сайты с высокой аффинитивностью к целевой аудитории. Использование Smart List позволяет снизить стоимость конверсии в два раза по сравнению с кампаниями без него. Look-alike, в свою очередь, на основе ML-алгоритмов ищет аудитории, максимально похожие на текущих клиентов, и позволяет расширять охват без потери релевантности.

Для достижения заданных ключевых показателей эффективности (KPI) рекламодателям доступна SmartBid оптимизация. Инструмент автоматически рассчитывает вероятность совершения пользователями нужного действия и автоматически перераспределяет бюджет в пользу наиболее эффективных сегментов.

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Также в комплекс входит Copilot — ИИ-инструмент для автоматизации запуска и настройки рекламных размещений. Он работает на основе заданных параметров и ключевых KPI. В следующем обновлении планируются умные рекомендации для точной и результативной настройки кампаний от Copilot для всех инструментов Hybrid Platform.

Каждое решение Hybrid DeepCore повышает эффективность отдельных показателей. Так, например, Copilot ускоряет запуск рекламных кампаний в два раза и снижает нагрузку на специалистов на 20%, SmartBid в среднем увеличивает коэффициент кликов (CTR) до 800%, снижает стоимость клика (CPC) на 65% и уменьшает стоимость целевого действия (CPA) на 25%.

«Последние годы в Hybrid активно разрабатываются инструменты на базе ИИ и ML для автоматизации и повышения эффективности рекламных кампаний. Для упрощения понимания и более удобного взаимодействия со всеми решениями нашими клиентами, мы объединили все разработки в один комплекс — Hybrid DeepCore», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

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