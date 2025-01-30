Hybrid SmartBid
SmartBid — это инструмент для оптимизации ставок, который с помощью ML-модели рассчитывает вероятность получения нужного результата и приводит рекламную кампанию к желаемому KPI.
|30.01.2025
|Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
|15.10.2024
|Hybrid: SmartBid снижает стоимость конверсионного действия в 5,5 раза 1
Hybrid SmartBid и организации, системы, технологии, персоны:
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