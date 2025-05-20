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AdTech DCO Dynamic Creative Optimization


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Hybrid объединил собственные инструменты на базе ИИ и ML в Hybrid DeepCore 1
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 1
05.11.2020 ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы 2
07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek 1
20.07.2017 Schneider Electric обновляет функционал DCIM - StruxureWare Data Center Operation 8.1 1
12.07.2016 Fujitsu вновь попала в лидеры магического квадранта поставщиков услуг аутсорсинга ЦОД и сервисов управления инфраструктурой 1
24.07.2008 Nortel сертифицировала платформу CS 1500 1
10.01.2007 Digital Design проконсультировала JTI 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Открытые технологии 706 1
КСК Технологии 43 1
Schneider Electric 580 1
Fujitsu 2047 1
HP Inc. 5715 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Google LLC 11938 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Weborama - Веборама 24 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 104 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14011 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 565 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 252 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5702 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5546 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 539 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 51 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 1
АМТС - Автоматическая междугородная телефонная сеть 26 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 35 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
Fujitsu MetaArc Digital Business Platform 7 1
Rambler DCO Base и Programmatic - Dynamic Creative Optimization 1 1
Google Ad Manager 5 1
VK - Mail.Ru myTarget 147 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Software AG Digital Business Platform 10 1
Fujitsu Cloud IaaS - Fujitsu Cloud Foundry - Fujitsu Cloud Integration Platform 10 1
Коновалова Юлия 3 1
Lévy Alain - Ливай Алан 2 1
Ивашов Андрей 3 1
Европа 24370 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Малайзия 873 1
Канада 4921 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Английский язык 6734 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Gartner - Гартнер 3571 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ИнфоКом 105 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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