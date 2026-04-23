АРИР: 48% участников рекламного рынка уже используют ИИ и машинное обучение в своей работе

Комитет по AI/ML Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) совместно с Аналитическим центром Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) представили результаты Исследования применения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в рекламе в 2025 г. Согласно полученным данным, 48% компаний уже используют ИИ/ML в рекламных кампаниях. Однако массовому внедрению препятствуют нехватка необходимых компетенций у специалистов (49%) и проблемы с данными (41%). Об этом CNews сообщили представители АРИР.

Исследование проводилось в январе–марте 2026 г. методом электронного анкетирования. В опросе приняли участие 114 респондентов — представители высшего (27%), среднего (53%) и начального (20%) уровней управления из крупных рекламных агентств (58%) и рекламодателей (42%). Целью работы стала разработка и стандартизация системы классификации и бенчмарков применения ИИ/ML по ключевым направлениям: предиктивная аналитика, генеративный ИИ и автоматизация, с учетом отраслевой специфики и внешних факторов.

Уровень внедрения и используемые технологии

Почти половина рынка (48%) уже применяет ИИ/ML в рекламных кампаниях. Наиболее востребованные сценарии — оптимизация ставок (73%), таргетинг и сегментация аудитории (67%), а также прогнозирование CTR или конверсий (51%). 47% компаний используют ИИ/ML-технологии для оптимизации бюджетов между каналами, 38% — для динамической оптимизации креативов (DCO), а 35% — для управления частотой показов.

С точки зрения алгоритмов, рынок в основном опирается на классический ML. 51% используют ансамблевые модели, 42% — нейронные сети, 33% — рекомендательные модели. При этом 65% компаний внедряют ИИ/ML непосредственно в DSP, а 62% — в системах аналитики. Базой для обучения моделей служат first-party data (67%) и исторические данные прошлых рекламных кампаний (62%).

«Результаты исследования показывают, что российский рынок сегодня ориентирован на прикладные AI/ML решения, напрямую влияющие на ключевые бизнес-метрики: прежде всего продажи и возврат инвестиций. Компании ищут инструменты, позволяющие быстро получить измеримый и прогнозируемый эффект при относительно невысоких затратах, что объясняет высокий интерес к оптимизации ставок, таргетингу и прогнозным моделям», — отметила Виктория Колесникова, сопредседатель комитета по ИИ/ML, заместитель генерального директора Media Wise.

Как подчеркнула эксперт, отдельно усиливается тренд на гиперперсонализацию — с одной стороны, это повышает точность работы с «горячей» аудиторией, с другой же требует взвешенного подхода, чтобы чрезмерное сужение сегментов не приводило к потере потенциального спроса и ограничению роста.

Измеримый эффект на ключевые метрики

Внедрение ИИ/ML приводит к росту эффективности по всем ключевым показателям. По данным опроса, после использования технологий CTR вырос в среднем на 11%,

CR увеличился на 10%, CPA/CPO снизился на 16%, Bounce rate уменьшился на 12%.

78% респондентов отметили, что ИИ/ML-алгоритмы достигают максимальной эффективности в среднем за 14 дней после запуска рекламной кампании. При этом 51% компаний оценивают уровень автоматизации своих кампаний как «выше среднего», а 33% указали, что ИИ влияет на большинство решений о размещении.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

«Наше исследование показывает, что уровень проникновения ИИ/ML (48%) связан с переходом рынка от пилотов к системному использованию. Компании уже видят практический эффект: рост CTR и CR, снижение CPA, быстрое достижение эффективности кампаний, поэтому ИИ становится стандартом в задачах оптимизации ставок и таргетинга. Дополнительным драйвером выступает зрелость данных и их интеграция в DSP и аналитику», — сказал сопредседатель комитета по ИИ/ML Тимур Спиридонов.

По словам эксперта, в 2026 г. спрос решения с ИИ усилится из-за давления на ROI (возврат инвестиций), ограниченных бюджетов и усложнения пользовательского пути, что требует автоматизации, предиктивной аналитики и более глубокой персонализации.

Барьеры и ограничения

Несмотря на позитивную динамику, 52% организаций пока не используют ИИ/ML. Основные причины: нехватка компетенций у сотрудников (49%), проблемы с данными (41%) и сложность внедрения технологий (34%). Среди уже работающих с ИИ/ML компаний главными трудностями названы качество данных (53%) и дефицит специалистов (53%). Еще 31% респондентов столкнулись с недостаточной объяснимостью моделей и ограничениями инфраструктуры, 24% — с необходимостью адаптации под российские условия.

Кроме того, 47% опрошенных оценили влияние ИИ на качество трафика как низкое, что указывает на ограниченность технологий в этом аспекте. Инфраструктура поддержки ИИ также остается незрелой: только 40% компаний используют практики MLOps (Machine Learning Operations, операции машинного обучения), а 47% — не используют.

Перспективы и готовность к отраслевым стандартам

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

В ближайшие 12–18 месяцев компании планируют тестировать и внедрять более сложные модели: 47% намерены развивать RTB-модели (real-time bidding), 33% рассматривают causal inference, 27% — Graph ML. Рынок движется от базовой оптимизации к более сложным подходам.

Важный результат для индустрии: 78% респондентов готовы делиться данными для формирования индустриального стандарта (из них 49% — при условии подписания NDA). Это создает основу для выработки единых стандартов применения ИИ/ML в российской рекламе.

Наиболее активны в использовании ИИ/ML сектора e-commerce (51%), телеком/ИT (38%) и финансы/финтех (31%). Средний месячный рекламный бюджет у 43% компаний составляет от 500 тыс. до 10 млн руб., еще у 33% — 10–50 млн руб.

