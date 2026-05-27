«Смарт-Софт» выпускает Traffic Inspector Next Generation 1.14.0 на базе OPNsense 24.7 с новой приборной панелью и поддержкой FreeBSD 14.1

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявляет о выпуске обновления Traffic Inspector Next Generation (TING) версии 1.14.0. Релиз знаменует переход на новую мажорную ветку базовой ОС OPNsense 24.7 и обновление фундаментальной операционной системы до FreeBSD 14.1. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Версия 24.7 включает в себя более чем полугодовую работу сообщества OPNsense и разработчиков «Смарт-Софт», направленную на повышение производительности, безопасности и удобства администрирования.

Ключевые инновации TING 1.14.0

Новая приборная панель. Современный интерфейс с потоковыми виджетами, отображающими логи фильтрации в реальном времени, оптимизированное боковое меню и улучшенная скорость загрузки.

Расширенные возможности управления. Система доверенных сертификатов, настройка GRE/GIF-туннелей, правила однонаправленного NAT (1:1) и управление высокой доступностью переведены на современный MVC/API, что повышает надежность и упрощает автоматизацию.

Улучшения V*N и сетевых служб. WireGuard: генератор QR-кодов для быстрой и удобной настройки подключений с мобильных устройств. IPsec: поддержка динамических VTI-туннелей. OpenVPN: экспериментальная поддержка DCO (Data Channel Offload) для повышения производительности. CARP и DHCPv6: добавлены опции peer/peer6 для виртуальных IP и расширенные возможности настройки идентификаторов интерфейсов.

Технологический фундамент. Переход на FreeBSD 14.1 и Python 3.11 обеспечивает современную, безопасную и производительную основу для всех функций NGFW.

Повышенная безопасность. Улучшена обработка псевдонимов, переработан вывод pftop, усилены настройки PHP и удалены устаревшие криптографические механизмы (SSH DSA).

«Выход TING 1.14.0 и переход на OPNsense 24.7 и FreeBSD 14.1 — это не просто смена версий, а значительный технологический шаг вперед, — сказал Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation. — Новая приборная панель делает работу администратора более наглядной и удобной, а улучшения в ядре и сетевом стеке закладывают основу для производительности и стабильности на годы вперед. Мы стремимся, чтобы TING оставался современным и надежным решением, и этот релиз — подтверждение нашего курса».

Обновление TING 1.14.0 уже доступно для установки через встроенный Центр обновлений (кроме версии, сертифицированной ФСТЭК России).

