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Hybrid Creative Craft


Creative Craft — продукт на базе искусственного интеллекта для генерации новых версий креативов с сохранением рекламного сообщения. Рекламодатель может загрузить баннеры или выбрать их из предыдущих рекламных кампаний, а затем указать элементы, которые важно оставить. Система автоматически определит их и сгенерирует новые версии креатива, которые соответствуют стилистике оригинала, но представляют новые визуальные решения. Баннеры можно сохранить в библиотеке объявлений и использовать в рекламных кампаниях. Так, у пользователей появилась возможность регулярно обновлять контентное содержание креативов, экономя при этом время и другие ресурсы.


30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
29.11.2024 Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Hybrid Creative Craft и организации, системы, технологии, персоны:

AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 2
A/B-тестирование 8 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 1
Hybrid Platform 12 2
Другова Светлана 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 500 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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