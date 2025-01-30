Hybrid Creative Craft

Creative Craft — продукт на базе искусственного интеллекта для генерации новых версий креативов с сохранением рекламного сообщения. Рекламодатель может загрузить баннеры или выбрать их из предыдущих рекламных кампаний, а затем указать элементы, которые важно оставить. Система автоматически определит их и сгенерирует новые версии креатива, которые соответствуют стилистике оригинала, но представляют новые визуальные решения. Баннеры можно сохранить в библиотеке объявлений и использовать в рекламных кампаниях. Так, у пользователей появилась возможность регулярно обновлять контентное содержание креативов, экономя при этом время и другие ресурсы.