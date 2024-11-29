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Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ

В Hybrid Platform в бета-версии реализовали отдельное решение на базе искусственного интеллекта для работы с рекламными баннерами — Creative Craft. Оно позволяет пользователям генерировать новые креативы на основе существующих, снижая при этом затраты на дизайн и время разработки. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Creative Craft — продукт на базе искусственного интеллекта для генерации новых версий креативов с сохранением рекламного сообщения. Рекламодатель может загрузить баннеры или выбрать их из предыдущих рекламных кампаний, а затем указать элементы, которые важно оставить. Система автоматически определит их и сгенерирует новые версии креатива, которые соответствуют стилистике оригинала, но представляют новые визуальные решения. Баннеры можно сохранить в библиотеке объявлений и использовать в рекламных кампаниях. Так, у пользователей появилась возможность регулярно обновлять контентное содержание креативов, экономя при этом время и другие ресурсы. Сегодня на российском рынке DSP-платформ данный функционал реализован только в Hybrid Platform.

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Облачные тренды

«Мы разработали инструмент для рекламодателей, у которых есть потребность создавать разнообразие в рекламе, сохраняя при этом основной посыл. В решении используются трендовые продукты ИИ индустрии в рекламных кампаниях. Creative Craft позволяет генерировать уникальные креативы для различных групп пользователей, повышая персонализацию и предотвращая «визуальное выгорание» аудитории. Улучшение перформанса происходит за счет сравнения результативности нескольких вариантов баннера. Кроме того, решение позволяет быстро адаптировать рекламу к рыночным тенденциям и сезонным изменениям, чтобы бренды всегда оставались актуальными для своей аудитории. С помощью Creative Craft бизнес может оптимизировать затраты на создание креативов и A/B-тестирование, а свободные ресурсы направить на наиболее важные задачи», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

Creative Craft рекомендуется использовать в связке с другим решением Hybrid Platform – Creative Optimization. Так, сначала с помощью Creative Craft создается множество различных креативов, которые затем загружаются в рекламную кампанию. Creative Optimization, в свою очередь, определяет из всех вариантов наиболее конверсионные, освобождая рекламодателя от необходимости ручного анализа. Совместное использование инструментов позволяет повысить эффективность рекламных кампаний в среднем на 20-30%, а рекламодателям увидеть результативность каждого креатива.

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