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Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization

В Hybrid Platform разработали решение на базе машинного обучения для автоматизации анализа и определения наиболее эффективных баннеров. Creative Optimization позволяет рекламодателям повышать результативность рекламных кампаний и оптимально распределять бюджет. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Creative Optimization — технология автоматизированного анализа и приоритизации креативов для увеличения эффективности рекламных кампаний. Пользователь запускает рекламу с набором креативов, например, баннерами или видео, а система анализирует их по выбранным параметрам и показывает наиболее релевантные из них.

Рекламодатели могут выбрать оптимизацию на уровне всего рекламодателя или для конкретной кампании. В зависимости от настройки, например, по кликам, конверсиям или другим событиям, система определяет наиболее результативные баннеры и автоматически приоритезирует их на показе. Так, если баннер с предложением кэшбэка на покупки показывает лучший CTR, система чаще демонстрирует его в рамках аукциона.

Creative Optimization помогает избежать ручной оптимизации, что сокращает время и позволяет учитывать все необходимые параметры. Благодаря новой технологии рекламодатели смогут проводить больше А/B-тестирований и быстрее находить результативные баннеры для определенной аудитории.

Creative Optimization можно использовать совместно с другим решением Hybrid Platform — Creative Craft, которое доступно в бета-версии. Оно автоматически генерирует вариации баннеров на основе загруженных с возможностью сохранить ключевые элементы и рекламное сообщение.

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Так, сначала в Creative Craft создается множество различных креативов, которые загружаются в рекламную кампанию, а Creative Optimization берет на себя определение наиболее результативных из них. При этом у пользователя отпадает необходимость ручного анализа результативности каждого объявления. Работая в комплексе, продукты помогают рекламодателям оптимизировать затраты на создание креативов и A/B-тестирование. В итоге они смогут направить средства на наиболее эффективные рекламные решения.

«Мы постоянно стремимся создавать продукты, позволяющие пользователям сделать работу с программатик-рекламой простой, удобной, но не менее эффективной. Creative Optimization избавляет рекламодателей от необходимости вручную анализировать результаты РК. С помощью машинного обучения, система сама определит самые эффективные объявления и увеличит их показы, тем самым распределяя бюджет только на ту рекламу, которая приносит результат бизнесу», — сказала Светлана Другова, директор по продукту Hybrid.

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