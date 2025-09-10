Разделы

U.S. Bankruptcy Code Кодекс США о банкротстве


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 1
29.12.2022 Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
28.05.2020 Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 2
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 1
07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek 1
29.03.2017 Toshiba объявила о банкротстве своей «дочки» — главного конкурента «Росатома» 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya? 1
18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux 1
21.01.2013 Atari на грани развала 1
19.01.2012 Изобретатель цифровых фотоаппаратов обанкротился 1
19.01.2012 Kodak объявил о банкротстве 1
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится 1
16.02.2009 Онлайн-банкинг: утечка данных нескольких тысяч человек 1
13.02.2009 Midway на грани банкротства 1
17.09.2007 Главный Linux-скандалист обанкротился 1
23.06.2003 NextWave нашел финансирование 1
04.01.2003 Morgan Stanley подал в суд на NTL 2
10.04.2002 Суд по банкротствам одобрил реорганизацию McLeodUSA 2
01.04.2002 План реорганизации McLeodUSA принят акционерами 1
20.03.2002 Пейджинговая компания Arch из США нашла выход из банкротства 1
19.02.2002 GlobalStar подал заявку о защите от банкротства 1
11.02.2002 В США начато расследование в отношении Global Crossing 1
17.12.2001 Global Crossing потеряла треть стоимости своих акций из-за слухов о банкротстве 1
01.12.2000 Lernout & Hauspie подала заявку на защиту от банкротства 2
22.08.2000 SafetyTips.com готов заплатить $950 000 за оказавшийся на грани разорения новостной сайт APB.com 1
02.06.2000 Торговый банк Castle Harlan Inc. подал заявку на приобретение обанкротившейся Iridium 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

U.S. Bankruptcy Code и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 3
OpenText - Micro Focus - Novell 872 3
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 3
Intel Corporation 12420 2
Red Hat 1335 2
OneWeb - WorldVU 38 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
Google LLC 12081 2
Eastman Kodak - Кодак 500 2
Amazon Inc - Amazon.com 3082 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
Qualcomm Technologies 1872 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 2
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operation 18 2
Windstream - McLeodUSA 27 2
Cisco Systems 5183 1
Корус Консалтинг ГК 1287 1
HPE SGI - Silicon Graphics 387 1
Крок - Croc 1791 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Naumen - Наумен 666 1
AT&T Inc 1688 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Genesys 208 1
Enghouse Interactive 5 1
Genesys Interactive Intelligence 7 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Microsoft Corporation 25043 1
Weborama - Веборама 24 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Vodafone Group 1384 1
LHSP - Lernout & Hauspie Speech Products 39 1
Samsung Electronics 10490 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
Silver Lake Partners 76 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 477 1
Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Enron - Enrongate 122 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
AutoZone 7 1
Forstmann, Little & Company 10 1
CoreScientific 1 1
Airbus Group - Airbus Industries 228 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
SoftBank Group 266 1
Arianespace 85 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
Bharti Enterprises Group 55 1
Tallwood Venture Capital 2 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 695 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1882 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 209 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25227 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2296 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7117 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22376 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21935 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16531 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16415 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21483 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4187 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31267 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30372 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8772 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 136 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3883 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7988 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
AdTech - DCO - Dynamic Creative Optimization 8 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16688 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5072 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1018 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4313 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8629 1
Linux OS 10621 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 3
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Google Android 14471 1
Apple iOS 8110 1
Apple macOS 2178 1
Intel x86 - архитектура процессора 1947 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Avaya Vantage 18 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Avaya Equinox 14 1
Avaya Aura 121 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Google Ad Manager 5 1
UNIX Project Monterey 8 1
Microsoft Windows 16126 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 677 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 1
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 1
Ubisoft - The Wheelman 2 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 54 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Космодром Байконур 1070 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 471 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Wave Computing MIPS Open - Система команд и микропроцессорных архитектур 4 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 57 1
Avaya Breeze 13 1
Пархоменко Александр 17 2
Perez Antonio - Перес Антонио 6 2
Зайцев Андрей 50 1
Морозов Вячеслав 17 1
Теплов Павел 17 1
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Lévy Alain - Ливай Алан 2 1
Jones Pamela - Джонс Памела 9 1
Водясов Алексей 222 1
Мельников Яков 1 1
Федотов Николай 32 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Кайгородов Михаил 5 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Winnick Gary - Винник Гэри 5 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 18 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Волож Аркадий 256 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 24
Россия - РФ - Российская федерация 152908 7
США - Делавэр 172 5
США - Нью-Йорк 3140 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 2
США - Юта 196 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
США - Вирджиния - Виргиния 272 2
США - Ричмонд 26 2
Япония 13434 2
Южная Корея - Республика 6791 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
Европа 24508 2
Франция - Французская Республика 7941 2
Бельгия - Королевство 1162 1
Нидерланды 3587 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 1
Китай - Тайвань 4086 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
США - Пенсильвания 361 1
США - Нью-Йорк штат 245 1
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
Исландия 246 1
Индия - Bharat 5607 1
Канада 4953 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
США - Флорида 771 1
США - Аляска 243 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Дания - Гренландия 142 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Китай - Шанхай 799 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 77 1
США - Рочестер 18 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6973 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 12
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 484 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17055 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11514 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7183 2
Энергетика - Energy - Energetically 5392 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 342 1
5G Spectrum Act of 2019 - Закон США о спектре 5G 1 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4838 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14632 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19812 1
Аудит - аудиторский услуги 2951 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1629 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6217 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 1
Приватизация - форма преобразования собственности 534 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 423 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 4
Total Telecom 613 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 2
Bloomberg 1357 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
The Register - The Register Hardware 1655 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Gamespot 38 1
Newsbytes News Network 379 1
Silicon 487 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Groklaw 20 1
РИА Новости 962 1
CNX Software 17 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CoinDesk 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3405 2
Moody's Investors Service 136 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
