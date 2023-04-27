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5G Spectrum Act of 2019 Закон США о спектре 5G



27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 «Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
13.04.2023 Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов 1
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G 1
04.04.2023 Импортозамещение 2023 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
24.03.2023 Intel вынужденно продает на Тайвань важный бизнес, на который засматривалась Apple 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
20.02.2023 Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
09.02.2023 Базовые станции Nokia и Ericsson в России заменят индийскими и израильскими 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
24.01.2023 Сервер маршрутизации Nexign Diameter Routing Agent включен в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1798, упоминаний - 1799

5G Spectrum Act of 2019 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 113 1
5nine Software 1809 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1878 22
Президент Российской Федерации 3778 65
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1443 46
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 561 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18295 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 212 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8246 68
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей - Квантовая криптография-шифрование 63 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3493 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54381 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1839 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3538 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6527 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 63 13
Superjob 299 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50453 1
Люксембург Великое Герцогство 404 1
США - Делавэр 170 1
США - Вирджиния - Виргиния 238 1
США - Ричмонд 7 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1394 31
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги 50 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3274 1
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 972 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 24 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42715 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6562 1
Финансовые показатели 2099 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5052 1
Кредитование - Сrediting - Заём 5941 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2048 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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