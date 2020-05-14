Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился

8361

В суд за кредитом

Компания Intelsat, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире оператора спутниковой связи и обладающая самым большим в мире флотом частных телекоммуникационных спутников, обратилась вместе с рядом своих дочерних компаний (всего 35 компаний) в федеральный суд восточного округа Ричмонда (штат Вирджиния, США), с добровольной петицией в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве.

Основной целью обращения в суд является финансовая реструктуризация ради дальнейшего продолжения работы и финансовых операций. Находясь под защитой от кредиторов по закону о банкротстве, оператор при условии одобрения судом, надеется использовать имеющиеся в его распоряжении $1 млрд в сочетании с генерируемым денежным потоком на реструктуризацию долга и своевременное получение разрешения от Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) на участие в торгах по частотам C-диапазона для развертывания беспроводной инфраструктуры сетей 5G на территории США.

Ранее, 15 апреля 2020 г., Intelsat пропустила обязательные выплаты процентов по ряду своих долговых обязательств. Заявление о банкротстве было подано за день до истечения 30-дневного grace-периода по этим выплатам. Финансовые трудности у компании возникли в связи с продолжающейся реорганизацией бизнеса, а также «в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса», сообщается в официальном заявлении Intelsat.

В настоящее время кредиторская задолженность Intelsat, по данным The Wall Street Journal, оценивается в $14,5 млрд. В период пандемии COVID-19 основной поток выручки Intelsat, получаемый в основном от контрактов спутниковой связи для гражданской авиации, круизных лайнеров и инфраструктуры нефтяных вышек, значительно сократился. Курс акций компании с начала пандемии снизился на 89%.



Продать, иначе пропадет даром

По итогам публичных торгов Intelsat рассчитывает на выручку от продажи освобождаемых ею частот в размере порядка $4,87 млрд. Для участия в торгах компании необходимо незамедлительно освободить занимаемые участки C-диапазона (диапазон сантиметровых волн, примерно 3,4-7 ГГц, преимущественно используется для наземной и спутниковой связи – прим. CNews).

Intelsat рассчитывает выручить за частоты $4,87 млрд

Отключение части клиентов Intelsat от спутникового вещания и перенос в другие участки частот оценивается в $1 млрд. По итогам аукциона государство компенсирует Intelsat эту сумму – в случае, если компания сможет найти средства на расчистку диапазона и успеет принять в нем участие.

Подразделение Intelsat General (IGC), отвечающее за правительственные, корпоративные и армейские контракты компании, в процедуру банкротства не включено.

Подача заявления о банкротстве никак не отразится на операциях и клиентах Intelsat, отмечается в заявлении компании. Запуск новых спутников, инвестиции в наземную инфраструктуру, разработка новых сервисов и развитие сетей Intelsat следующего поколения будет продолжено в штатном режиме.

Аукцион частот 5G проводит Федеральная комиссия по связи США (FCC). Регулятор намерен перепрофилировать часть диапазона частот, используемых спутниковыми операторами, под развертывание сетей 5G в США.

Принятый в США в конце 2019 г. «Закон о спектре 5G» (5G Spectrum Act of 2019) прекратил бытовавшую ранее практику проведения закрытых аукционов по продаже частот C-диапазона. Отныне операторы вынуждены продавать частоты на публичных аукционах, отдавая при этом часть выручки FCC.

Акции Intelsat начали падение еще осенью 2019 г., во время прохождения законопроекта 5G Spectrum Act of 2019 в Конгрессе США. Дополнительным ударом для бизнеса компании стала пандемия коронавируса.

Спутниковый оператор с 55-летней историей

Компания Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization, ITSO, INTEL-SAT, INTELSAT) была основана в 1964 г. в качестве межгосударственной организации со штаб-квартирой в Люксембурге. В 2001 г. Intelsat была преобразована в частную компанию, в 2015 г. была реорганизована в Intelsat Corporation с юрисдикцией в штате Делавэр и штаб-квартирой в Тусон Корнер, Вирджиния (США).

Орбитальная группировка Intelsat насчитывает порядка 50 телекоммуникационных спутников (55 спутников по данным на апрель 2013 г. По данным Intelsat, в ее штате работает порядка 1100 сотрудников, число клиентов составляет около 1500 компаний и организаций.