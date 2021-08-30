Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира

Конец легендарного противостояния

Растянувшееся на долгие годы резонансное судебное противостояние между компаниями Santa Cruz Operation (SCO) и IBM по поводу прав на код ядра Linux близко к завершению.

Как пишет The Register, «голубой гигант» и очередная инкарнация SCO – TSG Group – договорились о том, что последняя откажется от претензий к IBM в обмен на выплату компенсации в размере $14,25 млн. Хотя ранее TSG Group претендовала на сумму в сотни раз большую.

The TSG Group, проходящая затяжную процедуру банкротства, в переговорах с IBM представляет назначенный доверительный управляющий. По его мнению, продолжать доказывать обоснованность претензий к IBM в суде – малоперспективная, к тому же дорогостоящая, затея.

IBM заплатит $14,25 млн TSG Group

С другой стороны, «Мировое соглашение обеспечивает немедленное и существенное возмещение денежных средств и создает важную ликвидность в интересах всех кредиторов и истцов», – говорится в документе, поданном TSG Group в Окружной суд Делавэра по банкротству. Иначе говоря, компания готова довольствоваться даже таким сравнительно небольшим вознаграждением, которое пойдет на выплату долгов, нежели тратить немалые деньги на продолжение процесса.

Таким образом, если суд одобрит соглашение, то тянущийся с 2003 г. конфликт между IBM и SCO будет исчерпан. В то же время это совершенно не означает того, что IBM теперь в полной безопасности от нападок по вопросам прав на часть код Linux.

Компания Xinuos (ранее UnXis), которой досталась большая часть интеллектуальной собственности оригинальной SCO, по-прежнему «жива» и весной 2021 г. даже подала в суд на IBM и принадлежащую той Red Hat. Xinuos обвинила «голубого гиганта» и его «дочку» в нарушении антимонопольного законодательства и прав на интеллектуальную собственность. В ответ на это IBM заявила, что «обвинения просто повторяют заявления ее предшественника [...] и не имеют под собой оснований».

История разбирательства

TSG Group (ранее SCO Group) с 2003 г. ведет судебный процесс против IBM, пытаясь доказать, что «голубой гигант», будучи разработчиком Linux, включил в ядро фрагменты кода, принадлежащего The TSG Group. Первоначальная сумма иска, составляющая $1 млрд, в ходе процесса выросла до $5 млрд.

Первоначально SCO представляла собой калифорнийскую софтверную компанию, которая занималась разработкой трех проприетарных операционных систем семейства Unix для x86-совместимых процессоров: Xenix, SCO Unix (позднее SCO OpenServer) и UnixWare.

SCO совместно с IBM, Intel, Sequent и ISV принимала участие в «Проекте Монтерей» (Project Monterey), взявшем старт в 1998 г. Целью партнеров было создание универсальной операционной системы семейства Unix, способной работать на широком спектре 32- и 64-битных аппаратных платформ и поддерживающей многопроцессорность. SCO, в частности, «бросила в общий котел» принадлежащий ей код, обеспечивающий работу новой ОС на процессорах архитектуры x86.

Однако вследствие взрывного роста популярности Linux к весне 2001 г. IBM утратила интерес к проекту.

Позднее в 2001 г. SCO продала свои права на Unix и связанные с разработкой операционных систем подразделения компании Caldera Systems, которая на тот момент занималась разработкой программных продуктов на базе Linux. По завершении данной сделки Caldera Systems сменила название на Caldera International. Сама же SCO стала именоваться Tarantella, а «Проект Монтерей» благополучно «испустил дух».

В июне 2002 г. в Caldera International сменился главный исполнительный директор (CEO) – вместо ушедшего Рэнсома Лава (Ransom Love) компанию возглавил Дарл МакБрайд (Darl McBride). В конце августа 2002 г. компания вновь поменяла название, став SCO Group.

В 2003 г. SCO Group обвинила IBM в передаче разработчикам ядра Linux кода Unix, доступ к которому получила в ходе работы над Project Monterey.

В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций Инновации и стартапы

SCO Group утверждала, что переданный сообществу код включал фрагменты кода Unix System V, на тот момент принадлежавшей уже SCO Group, причем скопированные без изменений.

Однако в 2010 г. в ходе судебного разбирательства выяснилось, что права на код Unix принадлежат не SCO Group, а Novell, которая, продав SCO Group часть бизнеса по разработке Unix, не передала ей права на владение интеллектуальной собственностью. В результате Novell подала иск против SCO, обвинив ее в использовании чужой интеллектуальной собственности при юридическом преследовании других компаний.

SCO Group, в свою очередь, решила найти врагов среди своих бывших клиентов. Так, компания подала в суд на американского ритейлера AutoZone, который занимается продажей автомобильных комплектующих и аксессуаров, и производителя автомобилей DaimlerChrysler (ныне Daimler AG). Обеим в сущности было поставлено в претензию использование Linux. В 2009 г. SCO Group и AutoZone достигли мирового соглашения на условиях, которые не раскрываются. Иск компании к DaimlerChrysler суд отказался рассматривать по существу еще в 2004 г.

В 2011 г. компания UnXis (сегодня Xinuos) приобрела Unix-бизнес у SCO Group. UnXis достались права SCO Group на торговые марки и все 32 тыс. сервисных контрактов, связанных с системой Unix. Тогда же SCO Group вновь переименовалась – на этот раз в TSG Group.

В июне 2013 г. суд штата Юта возобновил процесс TSG Group против IBM по инициативе истца.

В марте 2016 г. суд отклонил иск TSG Group к IBM, после чего истец подал апелляцию.

В феврале 2018 г. вышестоящая инстанция удовлетворила апелляцию и перенесла рассмотрение в окружной суд.

Затяжное банкротство

Примечательно, что TSG Group продолжает процедуру банкротства, начатую почти 14 лет назад.

К проведению процедуры по статье 11 Кодекса законов о банкротстве США с целью защитить свои активы от возможных финансовых и юридических притязаний компания приступила в еще 2007 г. Эта статья дает возможность компании сохранить за собой свое имущество и продолжить деятельность, однако в таком случае ее руководство должно представить адекватный план реорганизации компании, который позволит выплатить имеющиеся долги. TSG Group дважды – в 2008 и 2009 гг. – направляла такой план.

В 2009 г. доверенный управляющей попросил суд заменить статью, по которой проводится процедура банкротства с 11 на седьмую, которая предполагает ликвидацию предприятия. Однако в этом ему было отказано.

В 2010 г. активы SCO Group были выставлены на аукцион, который состоялся 25 октября.