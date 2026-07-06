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IBM Sequent Computer Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
23.08.2010 Ведущий инженер Intel Labs ушел в AMD работать техническим директором 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 1
14.08.2003 SCO отозвала лицензию IBM на Dynix 2
05.03.2002 NextGig разработает устройство для увеличения скорости обработки баз данных 1
25.01.2001 Cisco будет использовать серверы Superdome от Hewlett-Packard в своей компьютерной сети 1
14.08.2000 IBM выпустит через год 32-процессорный Unix-сервер Regatta 1
25.05.2000 По результатам исследований D.H.Brown, Compaq TruCluster Server признан лучшим среди ПО кластеризации 1
12.10.1999 Хранилища данных на базе серверов IBM NUMA-Q получают престижную премию World Class Solution Award 1
01.10.1999 Monterey Unix может стать конкурентом Windows 2000 1
28.09.1999 IBM завершает слияние с Sequent 2
20.09.1999 Операционная система Monterey-64 прошла решающую веху в процессе своего рождения 1
15.07.1999 Объявлено о слиянии корпораций IBM и Sequent 1
13.07.1999 IBM намерена купить Sequent за $810 млн 2
24.05.1999 DB2 Universal Database будет перенесена на платформу Sequent 2
21.05.1999 Sequent начала поставки UNIX-серверов NUMA-Q 1000 и NUMA-Q 2000 1
12.04.1999 Storage Networking Industry Association пополнилась 1
09.04.1999 IBM, SCO и Sequent завершили первый этап тестирования новой ОС UNIX Monterey 1
16.03.1999 Налоговая служба США заключила контракт с Sequent по созданию центров обработки данных с поддержкой решения "проблемы 2000 года" 2
25.02.1999 Intel открывает корпоративный технологический центр 1
02.02.1999 Sequent Computer Systems представила новые UNIX-серверы среднего класса 1
13.01.1999 EDS заключила договор на администрирование компьютерных систем пользователей Sequent в Северной Америке 2

Публикаций - 24, упоминаний - 30

IBM и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 15
Intel Corporation 12778 9
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 3
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 3
Microsoft Corporation 25704 2
Oracle Corporation 7059 2
Red Hat 1377 2
ICL ГК - ICL Group 477 2
CA Technologies - Computer Associates 391 2
Unisys - Unify Square 118 2
Dell EMC - Data General 25 2
Red Hat - Cygnus Solutions - Cygnus Systems - Cygnus Support Solutions 10 2
Conectiva 16 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
Samsung Electronics 11007 1
МегаФон 10631 1
Dell EMC 5169 1
Cisco Systems 5352 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
Acer Group - Acer Inc 2758 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
SAS Institute 1078 1
Fujitsu 2099 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
AT&T Inc 1724 1
Lenovo Motorola 3559 1
Yahoo! 3726 1
Software AG 202 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
OpenText - Micro Focus 120 1
NDC Technologies 42 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
AutoZone 7 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 81 1
Otaga 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1212 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1499 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ЦИАН - CIAN 188 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
ПромСвязьКапитал 85 1
DuPont - Дюпон 101 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Joox 4 1
Mimons Investments 5 1
Fastrunner Investments 3 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22439 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10574 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8537 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 236 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29568 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15963 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2786 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 10
IBM - IBM NUMA-Q - Sequent NUMA-Q 9 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 5
UNIX Project Monterey 9 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 4
Linux OS 11437 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
IBM - IBM DYNIX - Sequent DYNIX 2 2
IBM - IBM NUMACenter - Sequent NUMACenter 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 2139 2
Oracle StorageTek 85 2
IBM - Sequent Unix 1 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 1
Digital Research - DR-DOS - DR DOS - Novell DOS - OpenDOS - CP/M-86 - Concurrent DOS - DOS Plus 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 1
IBM DB2 396 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Microsoft Windows 16808 1
ANSI Fortran 61 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1440 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 276 1
Red Hat Linux 205 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Windows 95 428 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Microsoft Windows NT 889 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Oracle PeopleSoft 426 1
IBM Informix СУБД 135 1
Intel Pentium III 782 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
Powell Karl - Пауэлл Карл 1 1
Yarro Ralph - Ярро Ральф 2 1
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Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Таврин Иван 120 1
Ананьев Алексей 110 1
Мельников Максим 38 1
Осипов Сергей 43 1
Демин Дмитрий 16 1
Рамендик Михаил 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 4
Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 2
США - Юта 198 2
США - Вашингтон штат 128 1
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Европа 24910 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Канада 5060 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7724 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5079 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8170 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6540 1
Цензура - Свобода слово 514 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10224 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1227 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3028 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7481 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3819 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8751 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18027 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5561 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
Аренда 2660 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1834 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1712 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 976 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 671 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8446 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6662 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1903 1
The Register - The Register Hardware 1775 1
Vnunet 224 1
Frost & Sullivan 207 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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