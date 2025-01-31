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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mimons Investments



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 1
29.10.2021 Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Mimons Investments и организации, системы, технологии, персоны:

MPOC Technologies 5 3
Деловой Мир Онлайн 10 3
МегаФон 8861 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
ЦИАН - CIAN 133 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 4
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 3
Joox 4 3
Fastrunner Investments 3 2
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 9 2
ПромСвязьКапитал 83 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
ВТБ Регистратор 9 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1031 1
Оповещение и уведомление - Notification 4630 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1048 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Мельников Максим 32 3
Осипов Сергей 42 3
Демин Дмитрий 12 3
Ананьев Алексей 110 2
Таврин Иван 117 1
Астапенко Сергей 2 1
Байбарицкий Александр 1 1
Дорокин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1115 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Кипр - Республика 551 1
Нидерланды 3520 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7498 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 3
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2481 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 2
Аренда 2426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 374 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
Frost & Sullivan 203 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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