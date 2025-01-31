Попандопуло Валерий
|31.01.2025
|ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
Попандопуло Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИАН - Практика Успеха 9 1
|Google LLC 11829 1
|Google Russia - Гугл Россия 180 1
|Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 1
|Демин Дмитрий 13 1
|Григорьев Дмитрий 22 1
|Антипов Дмитрий 7 1
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
|Зеленский Евгений 1 1
|Новиков Алексей 61 1
|Макаров Алексей 63 1
|Сергиенко Дмитрий 24 1
|Верхошинский Владимир 14 1
|Мельников Максим 33 1
|Крюков Дмитрий 28 1
|Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 54 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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